Activista responde a dirigente del MAS que lo calificó de psicótico y resentido

El Bunker

15/10/2019

El activista, Alfonso Torrico, en El Bunker respondió a Rolando Cuéllar, dirigente del MAS quien lo calificó como un psicótico y resentido que creó su propio mundo fuera de la realidad. El enfrentamiento surge luego de que Torrico, cuestionara y criticara al gobierno por no haber hecho nada en Bolivia durante los 13 años de gestión.

“Tengo psicólogo que puede certificar que estoy bien, yo voy al psicólogo porque cuido mi estado mental. Me parece ridículo que me digas psicótico porque ni siquiera es la palabra correcta la que estas utilizando, neurótico es la palabra que deberías utilizar, pero tu vocabulario no alcanza”, señaló Torrico.

Con respecto al tema de salud, el activista manifestó su molestia por la falta de prioridad que le ha dado el gobierno a los problemas de salud en estos años de gestión y porque dice que hoy la salud está en su mejor momento. “Ustedes en 13 años no han podido darle solución a la salud y a la educación, eso es lo que me molesta, Rolando, me molesta que seas así de descarado y te lo digo de pecho”.

El activista le sugirió a Cuéllar dejar de comparar a la Bolivia de ahora con la de 14 años atrás si no hacerlo con las grandes potencias. “Deja de compararte con tu niño, deberías compararte con las mejores economías del continente; Chile y Brasil, que estamos pésimos”.

“Bolivia está sumamente lejos de los mejores del continente y podríamos estar entre ellos si es que se administrará bien el dinero”, manifestó.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker