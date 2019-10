Amigo SOCIALISTA:

– Que me venís con tus lamentos sobre necesidades de familia pobre, a mí, hijo de un buen carpintero y una excelente cocinera.

– Que me venís a justificar tus limitaciones, a mí, que viví solo desde joven y que para cenar, solo tenía mis sueños.

– Que me venís con tus maldiciones a una sociedad que siempre te negó todo. A mí, a mí, que me busqué y generé cada oportunidad que tuve…

– No me vengas con tus odios a los ricos, sólo por qué vos no podés serlo.

A mí, que aprendí a pensar como ellos y gracias a eso cambié mi visión sobre la vida.

– No me vengas a decir que por culpa de tus padres pobres no «fuiste alguien». Pobre incapaz, típico fracasado y mediocre que culpa a sus padres por su ineficiencia personal. Me decís eso a mí, hijo de una madre que fue más pobre que vos, pero que murió orgullosa de su hijo y de las cosas que hace…

¡Oye socialista!

Entendé mi amigo, las sociedades se cambian y mejoran con creatividad y mucho trabajo, no con lamentos. No pretendas nivelar a la sociedad hacía abajo.

Tenés alas, aprendé a usarlas; no seas un esclavo y parásito de los bonos y favores de un sistema que sólo habla de pobreza, por su patética incapacidad de generar riqueza.

¿Es tan difícil de entender?

Con todo mi afecto:

EL ESCRIBIDOR

Fuente: El Escribidor