Barriga dice que Chi es un “candidato ilegal” y pide suspender las elecciones

La abogada y candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, aseveró hoy que el postulante a la presidencia por ese partido político, Chi Hyung Chung, es un “candidato ilegal” debido a que no fue elegido en las elecciones primarias.

En ese sentido, Barriga señaló que no se puede llevar adelante una elección que tiene “candidatos ilegales” y pidió la suspensión de los comicios del próximo 20 de octubre.

“Es un candidato ilegal por no haber participado en las Primarias. No podemos ir a una elección como esta, con candidatos que no hayan participado de las Primarias”, aseveró.

