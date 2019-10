Con Óscar una mejor Bolivia es posible

Claro que en la vida y en especial en política, no siempre es fácil mantenerse firme en los principios y coherente con las personas, por supuesto que no. En política hay mucho de eso de cálculos políticos, de oportunismos, de conveniencias corto de plazo, de gente que marea la perdiz, bandidos, convenencieros y personas que juegan con la necesidad o esperanzas de los demás.

Apoyo 14 años de mi vida a Óscar Ortiz, desde sus primeros meses como Senador (Oscar había dejado de lado un excelente trabajo en el sector privado y emprendimientos personales por dedicarle su vida al servicio público); creo absolutamente en él como persona y como político, por supuesto que tiene sus defectos y errores como los tengo yo y los tiene quien está leyendo estas líneas y todo ser humano en este mundo; pero ser un político de principios es algo escaso en estos tiempos, y él es de esos pocos.

El domingo tenemos la oportunidad de generar un verdadero cambio en el país, el pasado versus el futuro. Entre la renovación real versus los que nos gobiernan o ya nos gobernaron (y se aplazaron).

La política de las manos limpias versus los políticos que no pueden explicar las interrogantes más básicas que debería responder quien aspira Gobernar el país.

Que estupidez que cuando le preguntan a un candidato sobre presuntos hechos irregulares se limite a decir que le hacen la guerra sucia. Creerá que todo el pueblo es idiota?

Cambiar lo malo por lo otro malo me parece una lógica sin lógica. Recuerdo que la misma lógica llevó a Evo al poder. Se votó por Evo y aquí lo tenemos hasta hoy.

Evo es un desastre, lo he dicho y argumentado por muchos años bajo el liderazgo de Óscar Ortiz. En mi gestión de diputado semanalmente he denunciado la nefasta gestión de este régimen masista. Pero pasar a otro desastre creo que es algo que no podría perdonarse este pueblo.

Mesa es el responsable de que la oposición no se haya unido, tuvo la oportunidad y pateó al tablero. Eso ya se denunció bastante en los medios y ellos, los mesistas, no salieron a desmentirlo, porque saben la responsabilidad eterna del egoísmo de Mesa, yo he conversado con muchos que tienen intención de votar por Mesa, inclusive con candidatos suyos y ninguno cree en él como líder.

Gracias Óscar por mantenerte firme ante estos vientos huracanados de confusión y mantener tu coherencia por la lucha de un país mejor.

Carlos Mesa espero que no te vayas del país si pierdes las elecciones y te quedas a ser una férrea oposición. Sabemos que no será así. Pero te lanzo el reto, al igual que lo lanzo a todos sus candidatos actuales y gente que piensa votar por él.

Seamos vigilantes de lo que hará este señor, que lo único que hizo fue renunciar cuando era el presidente para que Evo a los meses asuma el poder. Y luego no permitió que quien debía ser presidente asuma, no tiene nada claro de su pasado que lo arrastra con fetidez, y vino a aprovecharse de estar “bien” en algunas encuestas amañadas para intentar que el pueblo caiga en su trampa y la de Evo, darle de nuevo al más los 2/3 en el parlamento a través de los espacios que él logre colocar.

Mesa: Nunca estuviste defendiendo el voto del No el 21f todos estos años, como lo estuvimos nosotros y los millones de bolivianos que lo hicieron. Sos un impostor como lo fuiste siempre. Deja de charlársela a la gente con tu verborrea, son nuevas épocas y nuevos vientos soplan aunque querrás, con tu círculo centralista, tapar tus ojos para no ver.

No conozco a nadie que diga voy a votar por Mesa porque me parece honesto o capaz o porque hizo algo bueno por Bolivia cuando fue vice de Goni, o cuando fue presidente, o después, solo dicen votaré porque es el que creo que puede ganarle a Evo, justo el plan de Mesa y el MAS al que están cayendo algunos.

Mesa y Evo son el centralismo retrógrada que marginó con odio a Santa Cruz, son el obstáculo para el desarrollo necesario. Óscar es la profundización de las autonomías, la federalización de las autonomías, es el valorar el modelo cruceño en su máximo esplendor hacia una Bolivia desarrollada, moderna y grandiosa, Óscar será el impulsor de este modelo de nueva Bolivia.

Fuera Evo, Mesa vaya a aclarar sus cuentas y quedarse en el pasado, Óscar Presidente.

Lo digo directo y claro porque es así desde donde lo vivo y lo veo, aunque en política muchas veces es muy difícil hacerlo, desde por temores hasta por cálculos políticos. Cuando propuse la Ley del Cáncer sabía que sería muy difícil conseguirla y después de años lo logramos. En este momento sé que la situación no es la mejor pero estoy seguro que una mejor Bolivia es posible.

Gustavo Serrano Ossorio Diputado Nacional