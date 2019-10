Dos discursos en La Paz: Democracia vs Violencia

Carlos Valverde en la Red/2 – 29 Octubre 2019.- Las manifestaciones en La Paz; mucho más numerosa la Av Costanera, la de la gente que quiere democracia; en El Alto menos gente (no significa que no haya habido). los discursos diferentes: uno por democracia (Costanera) otro por la violencia; escuchen a Freddy Mamani laura Dip MAS: sus hijos no están para pelear… 2 hechos: están al frente, contra Morales, 2: los mineros, los cocaleros son para pelear… estamos frente a la nueva burguesía que manda a otros a pelear y se queda a mantener su poder?

Fuente: Carlos Valverde Bravo



