El testamento de José José menciona a una sola heredera

“Me llegó una información de Miami que se ha encontrado ya el testamento de José José. Lo que me informan de Miami, no lo he visto, se los aclaro, el testamento que se encontró y que todo lo que haya de José José se lo deja a su esposa, Sara Salazar. ¿Cómo lo ves eso si es que llegase a ser verdad?”, indagó Infante.