Embajador de Reino Unido dice que se reunió con ingeniero Villegas pero niega refugio

El embajador de Reino Unido, Jeff Glenkin, informó a través de su cuenta de Twitter que se reunió con el ingeniero Edgar Villegas hoy en su residencia y negó que su delegación le haya brindado algún tipo de protección.

”Mucha gente me pregunta si me he reunido con Edgar Villegas. Como embajador tengo reuniones con muchas personas, y puedo confirmar que conversé personalmente con el Sr. Villegas hoy. Él no solicitó ningún tipo de protección diplomática”, tuiteó.

En un contacto con CNN en español, Villegas sostuvo que ha sido amenazado y no ha podido volver a su casa.

Por razones de seguridad del Ing. Villegas, Página Siete no informará más sobre su supuesto pedido de protección.

Página Siete Digital / La Paz

Embajador británico desmiente versión de refugio a informático que denunció fraude