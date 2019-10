En silencio electoral, Evo viajó a 4 regiones, entregó una casa, ítems de salud y recursos

El Presidente expresó que para su “próxima gestión” proyecta un programa de viviendas “para madres solteras”. En el MAS indican que el primer mandatario tiene “todas las garantías” para entregar obras y bienes.

El Presidente entrega una casa en Oruro. Pese a que rige el silencio electoral, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera entregaron viviendas. El primero también dotó de 260 ítems de personal a cinco hospitales y aportó recursos para la compra de pastillas de cobalto para el funcionamiento de una máquina de radioterapia. Morales viajó a los departamentos de Oruro, Sucre, Cochabamba y Pando. En cambio, García Linera, según notas de prensa de la Vicepresidencia, sólo realizó actividades en La Paz y Santa Cruz. En la pasada jornada, en Socamani (Oruro), el Presidente entregó una casa a una familia de escasos recursos. "Se ha construido y ahora es una alegría entregar el título de propiedad… Imagínense era una familia que no tenía casa, con ocho hijos, de inquilino", comentó el Jefe de Estado, quien compartió un almuerzo con los beneficiados. El mandatario expresó su anhelo de que en la próxima gestión se cree un programa de viviendas para madres solteras. "Quisiera en la próxima gestión hacer un programa solamente para madres solteras. Hay muchas por supuesto con un hijo, dos hijos, pero a partir de tres hijos incluso si la Alcaldía, o el gobierno departamental o los movimientos sociales no garantizan terreno, comprárselo y hacer su casita", afirmó. El artículo 116 de la Ley del Régimen Electoral establece que la propaganda electoral se podrá realizar únicamente en los siguientes periodos: 1) en actos públicos de campaña, desde 90 días antes del día de los comicios, hasta 72 horas antes de la jornada electoral; y 2) en medios de comunicación, desde 30 días antes de la jornada electoral hasta 72 horas del día clave. El silencio electoral está vigente desde las 0:00 de la pasada jornada. En Sucre, Morales entregó ayer 260 ítems de personal para cinco hospitales de tercer nivel, equipos para control del dengue y chagas, además de 150 mil bolivianos para la compra de pastillas de cobalto para el funcionamiento de la máquina de radioterapia del Instituto de Cancerología Cupertino Arteaga. Luego estuvo en Cochabamba, donde Morales asistió a una inspección del Tren Metropolitano, actividad en la que se verificó un avance del 46%. "Estas grandes obras son fruto de la unidad de nuestro pueblo", afirmó. En Cobija (Pando), el mandatario promulgó la Ley de Regularización del Derecho Propietario. "Vengo a pedido de ustedes, algunas autoridades, a promulgar esta Ley de Derecho Propietario, se ha promulgado. Felicidades a las familias, esperamos que esto beneficie a la familia porque casa es casa", expresó. Morales se refirió a las demandas de los universitarios y anunció: "Hemos escuchado el pedido de los estudiantes universitarios de toda Bolivia, nos han pedido albergues universitarios. Hemos decidido con sus sectores, ya empezamos en Trinidad, la universidad ha garantizado terrenos".

Morales almuerza con la familia a la que entregó una vivienda.

Foto: ABI

El vicepresidente Álvaro García Linera también realizó actividades públicas. En la mañana se reunió con el equipo que representará al país en el First Global Challence de Dubai, que se desarrollará entre el 24 y 27 de octubre. En el acto, exhortó a los representantes a dejar en alto el nombre de Bolivia.

El Gobierno cubrirá los gastos de transporte y estadía de los cuatro estudiantes que integran el equipo. Según una nota de prensa de Vicepresidencia, el Ejecutivo les proporcionó cerca de 11.000 dólares para cubrir los gastos de estadía y transporte tanto de los estudiantes como de los tutores.

En la noche, García Linera estuvo presente en la entrega “viviendas cualitativas” en el Plan 3.000 de Santa Cruz. Al llegar a la zona le pusieron una guirnalda.

La autoridad hizo “el corte de cinta” de una de las 290 viviendas que construyó la Agencia Estatal de Vivienda.

Antes de la entrega, García Linera dio un discurso y se dirigió a los jóvenes. “Ahora quien sabe manejar una computadora sabe manejar el lenguaje del siglo XXI, es casi como saber manejar el abecedario. Hemos decidido con el Presidente… Tú te escoges tu computadora, la que quieras. De lo que cuesta, el 50% lo pagas tú, el 50 % lo pagamos nosotros y así vas a tener tu propia computadora”, expresó.

En la noche, el Vicepresidente participó en el acto de premiación a los ganadores de espacios culturales, en el marco del programa de Intervenciones Urbanas.

Horacio Poppe, diputado opositor, afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “se pasa por encima toda la normativa”, y que no le extrañaría que “por esas acciones, que son sintomáticas, desconozcan los resultados electorales si les son adversos”.

El legislador dijo que el Jefe de Estado tiene la última palabra en todo, por encima de las reglas. “Como en las monarquías, la última palabra aquí no la tiene la Constitución, no la tiene el Tribunal Constitucional, no la tiene el Tribunal Supremo de Justicia, no. La última palabra la tiene Evo Morales. Está sobre todo en este país”, afirmó el legislador.

Lino Cárdenas, diputado del MAS, afirmó que Morales tiene “todas las garantías” para entregar obras y bienes. “El Presidente, desde el punto de vista legal, tiene todas garantías y la obligación, además, de seguir desarrollando su función, y parte de su función es la entrega de obras. Eso desde el punto de vista jurídico”, explicó.

En el caso del punto de vista político, Cárdenas sostuvo que Morales tiene esa modalidad de trabajo desde que asumió la presidencia.

El Vice con guirnaldas en la entrega de viviendas en el plan 3.000.

Foto: Vicepresidencia

“La entrega de obras y de bienes para él es una situación cotidiana, no se acordó en estos días de entregar las obras o los bienes, lo hizo desde que asumió el mando”, expresó el diputado, antes de agregar que por lo tanto no se debe criticar al mandatario “ni desde el punto de vista político y jurídico”.

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, anunció que hoy el Gobierno entregará 38 tractores a los 19 municipios de ese departamento, además de firmar un convenio con la empresa que ejecutará un proyecto para dotar de agua a la ciudad de Trinidad, informó ABI.

“El Gobierno entregará 38 tractores agrícolas para los 19 municipios de Beni (…)”, declaró la autoridad a los periodistas.

