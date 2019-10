Entrevista exclusiva a Carlos Mesa: «Hace mucho que Evo Morales dejó de representar los intereses populares»

-Yo no creo que Morales tenga el monopolio de ningún sector y menos del empresarial. Aquí hablamos de un modelo de desarrollo que tiene el sello de una región, y que no le debe su éxito a ningún gobierno y menos a un gobernante. El empresariado cruceño siguió adelante, a pesar de las medidas fuertemente restrictivas que le impuso el gobierno del MAS, cuando le frenó la posibilidad de aumentar y mejorar la producción, acelerar la exportación y garantizar la seguridad jurídica. Sobre la segunda pregunta, yo me he reunido con empresarios y dirigentes de sectores empresariales de todo el país, para explicar mi plan de gobierno, pero también para escuchar sus preocupaciones y propuestas; hemos coincidido en varios aspectos y en otros tenemos que seguir avanzando en un proceso de diálogo y respeto mutuo. Creo que no se trata de tener un apoyo corporativo ni unánime de grupos, sino en responder adecuadamente a las necesidades, proyectos y objetivos que beneficien a todos. Los empresarios, cruceños o de cualquier lugar del país, coinciden en la necesidad de que se respete la ley y la Constitución; que se restablezca la institucionalidad, que no haya tanta corrupción e inseguridad; que se los trate con justicia e igualdad; que se den las condiciones para que la inversión privada esté garantizada; que el progreso no dependa del capricho del gobernante. Es lo que ofrecemos nosotros, en un equilibrio entre Estado e iniciativa privada, y creo que la coincidencia de visiones sobre lo que queremos para Bolivia es lo que finalmente definirá la decisión, no solo de los empresarios sino de todo el país.