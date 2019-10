Esta será la peor elección de la que voy a participar y miren que he participado en muchas, una elección corrupta e ilegítima, no salgo del asombro en que 8 candidatos le den legalidad a unos comicios truchos. Un exabrupto en el que nos obligan a los ciudadano a darle legalidad a algo que no lo es. Es un sentimiento de frustración y rabia contenida, me siento como cuando un mafioso te entrega una pistola y te dice: «disparale a tu hermano en la cabeza o te disparo a vos» sabés que si te negás los matarán a ambos de cualquier manera y que si lo hacés igual te van a matar. Es un punto de no retorno. Nosotros hemos permitido esto y nosotros lo vamos a consolidar, nosotros con nuestra cobardía. Y entonces aparecen los alquimistas con la fantasía de que si votás por el segundo es la gran estrategia del siglo, y no sólo eso, además te acusan y te estrujan en la cara de que si no lo hacés, sos cómplice de que el dictador continúe gobernando, puta qué facilones que son! No existen estrategias cuando se legitima lo ilegal, eso sólo es dilatar a que tu violador te viole más tarde y no ahora. Esa estupidez de: «saquemos al tirano primero y luego arreglamos la casa» qué vienen a hacerse ahora a los salvadores de la patria cuando durante más de 10 años se hicieron los opas, vayan con su solemnidad y su estrategia al mismísimo infierno y dejen de señalar a los demás lo que deben o no deben de hacer si ustedes mismos no hicieron lo que debieron hacer cuando tocó. A quienes eligieron votar al segundo en encuestas por que les gusta su programa, su carisma, su perfil, su barba o lo que sea, los felicito por hacer uso de su derecho a elegir a quien quieran, pero los felicito más por no estar señalando con el dedo a quien prefiere votar por otro, los felicito por su espíritu democrático. A los borregos del concepto del «voto útil» me los paso por donde saben, vayan a hacerse los salvadores de la patria a otra parte tropa de cobardes. Ni modo, a ir a urnas por que hay que hacer trámites en los bancos y poder viajar durante 3 meses ya que no existe una desobediencia civil consensuada antes de las elecciones. Yo sería una persona orgullosa de mi país si los 8 candidatos se bajan y no participan, están a tiempo de hacerlo, y que todos los ciudadanos no vayamos a urnas, así podré sentirme orgulloso de que no fuimos cómplices de una trampa y un fraude bien armados.





Fuente: Julico Jordán