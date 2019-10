Evo cierra campaña en Santa Cruz bajo asedio y protegido por la Policía

La Policía gasificó la noche de este martes a los manifestantes que se concentraron en el Cambódromo, en inmediaciones del cuarto anillo, para expresar su malestar por la candidatura del binomio Evo-Álvaro, rechazada en el referendo del 21F. Los disturbios se registraron mientras en el sexto anillo de la misma zona, el MAS cerraba su campaña electoral con la presencia de Evo Morales.

Hasta las 19:30 la Policía había arrestado al menos 38 personas por, supuestamente, haber provocado hechos de violencia en el acto del MAS. Sin embargo, cerca de las 20:00 se reportaron nuevos arrestos, pero la institución verde olivo aún no ha oficializado ninguna cifra.

Disturbios en el Cambódromo:

Inicialmente fueron detenidas 13 personas, entre los que se encontraba el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), y unas horas después otros 25 jóvenes fueron trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, explicó que no se encontró ningún delito en la conducta de los activistas detenidos este martes en el Cambódromo y que por eso se determinó liberarlos. Estas declaraciones se produjeron antes de que llegue el segundo grupo de detenidos a la instalación policial.

«No hay nada, no les encontraron nada. Ellos estaban sentados en el Cambódromo cerca del cuarto anillo. No tienen por qué incriminarlos y por eso están procediendo al cese del arresto», afirmó Camacho en una conferencia en la puerta de la Felcc, donde acudió para conocer la razón de la detención de los jóvenes.

Minutos antes, el director de esta unidad policial, Jhonny Aguilera, explicó que se procedió a los arrestos para evitar hechos de violencia a raíz de la convocatoria a una vigilia en el mismo escenario, donde el MAS cierra su campaña.

Camacho argumentó que la vigilia de la Unión Juvenil Cruceñista fue pacífica y no buscaba generar violencia, porque se apostaron lejos de la concentración del MAS, cuyo escenario principal está en el sexto anillo.

Conferencia de prensa del presidente cívico:

13 personas fueron detenidas por la Policía en un principio.