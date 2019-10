Evo dice que hay personas que lo apoyan pero no lo hacen público

#UnoNoticias José Gary Añez entrevista con el Presidente Evo Morales.

Santa Cruz, 14 de octubre, eju.tv.- El presidente Evo Morales, señaló que en un principio de su mandato había cierta adversidad “no sé si en algunos medios de comunicación, enemistad, pero poco a poco he ido mejorando” respecto a su relación con los medios de comunicación.

Ante la pregunta ¿qué está primero para el presidente, el proyecto político del Movimiento al Socialismo o el país y su voluntad?, respondió asegurando que lo primero para él es la Patria, “no estoy por la plata, estoy por la patria”, además contó cómo fue subiendo de cargo sin querer, y si aceptó ser mandatario es por el amor que tiene a la Patria.

Habló sobre el 21 de febrero, señaló que la propuesta de la Sala Constituyente era reelección indefinida, “sin embargo yo he sido el primero en decir negociaremos con la oposición”, posteriormente dirigentes de la Central Obrera Boliviana, pidieron un referéndum para garantizar la reelección a la cual accedió “soy cuestionado por consultar siempre con el pueblo”, sin embargo reiteró que el pueblo votó para que no se modifique la Constitución y dentro de la constitución hay un párrafo que señala que “los derechos humanos están por encima de la

Constitución”.

En otro aspecto señaló que tiene el apoyo de diferentes personas, entre rectores de universidades y empresarios que le aseguraron el apoyo pero no de manera pública “algunos empresarios me dicen ´presi vamos a apoyarle porque estamos ganando mejor que con otros partidos (…) pero nosotros no vamos a ir a pintar paredes, ni pegar papeles, vamos a explicar porque estamos mejor económicamente`”

