Evo: La confrontación se evita respetando el voto en comicios

La presentadora del programa junto al presidente Evo Morales, antes de subir al avión.

El presidente del Estado, Evo Morales, aseguró que la democracia significa evitar la confrontación y que eso se logrará al respetar los resultados de las próximas elecciones nacionales. En la única entrevista concedida a un medio nacional, Morales descalificó a quienes llamaron a desconocer su cuarta reelección en el cargo.

Morales apareció anoche en las pantallas de ATB en un entrevista con la red grabada en su avión privado durante un viaje para la entrega de obras. El mandatario reiteró que no debatirá con candidatos presidenciales, pues ya lo hace “con los movimientos sociales”.

“¿Qué piensa usted de la democracia?”, fue la pregunta que hizo la presentadora del programa Esta Casa No Es Hotel, Susana Bejarano. “Primero, si queremos que se desarrolle nuestra querida Bolivia, es importante evitar la confrontación respetando nuestras diferencias ideológicas, programáticas, culturales o sociales, pero si primero es la confrontación, ahí todos perdemos. Y, ¿cómo se evita la confrontación?, evidentemente, respetando los resultados de las elecciones nacionales”, respondió Morales.

El mandatario sostuvo que quienes hablan de democracia pero piden desconocer su posible reelección se contradicen.

Al ser consultado sobre las críticas que se le hacen por negarse a debatir con los candidatos, Morales aseguró que él lo hacía constantemente con autoridades electas. “(Debato) con los movimientos sociales, con alcaldes (…). Ahora, no quieren debatir como partidos (políticos), yo siempre dije, vengan, debatamos, propongan”, sostuvo.

En otra parte de la entrevista, Evo reveló que el vicepresidente Álvaro García firma los decretos sobre temas delicados, por la relación de confianza que existe entre ambos.

“Por ejemplo, cuando hay algunos temas delicados (sobre los) que hay que tomar decisiones, el Vicepresidente me dice: no, yo voy a firmar ese decreto, todo por cuidar al Evo, eso no pasaba con anteriores gobiernos”, aseguró Morales.

La pasada gestión, García había asegurado que no volvería a postular en las elecciones del 20 de octubre, pero luego retrocedió. Justificó su decisión con el argumento de que era el pedido de los sectores sociales.

Morales señaló que entre los tres principales logros de su Gobierno está la nacionalización de los hidrocarburos, la reducción de la pobreza y la “refundación” del país. Esto luego de modificar la Constitución Política del Estado (CPE), en los años en los que, sostuvo, también atravesó sus momentos más difíciles como presidente.

“Ahora se juntan los que mataron a tanta gente en El Alto y en Porvenir. Por eso digo, la historia se repite”, manifestó. Señaló que una de las principales razones por las que quiere cumplir su cuarto mandato es para continuar con los programas económicos, pese a las posturas que aseguran que el país se ha endeudado más que en anteriores gestiones.

“(Quiero ser presidente) para garantizar el crecimiento económico, la exportación de productos a China, con la que ya hemos firmado acuerdos en el tema agropecuario. En el tema hidrocarburos ya hemos empezado a exportar, úrea y GLP”, señaló.

“Dejaré la política”

Truchas. Al ser consultado sobré qué hará luego de un posible cuarto mandato (2020-2025), el presidente Evo Morales aseguró que se alejará por completo de la política y se dedicará a la crianza de peces, como lo hacen sus compañeros en el Chapare.

Niñas. Por otro lado, dijo que fomentará la formación deportiva, en especial la de las niñas futbolistas.

