Fedecomin deja al MAS y se une a la lucha del pueblo potosino

Potosí.- La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) determinó salir a las calles para expresar la firme defensa de la democracia que costó recuperar en la década del ’80. La determinación fue asumida ayer, luego de un debate y análisis minucioso de la actual coyuntura que vive el país, después de las elecciones generales del 20 de octubre.

El ampliado de los cooperativistas decidió que este sector estará al lado de su pueblo y no así con los actores políticos que enfrentan al pueblo boliviano. Es decir, la Fedecomin se desmarca de las acciones políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), además —según la decisión— del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

«El pueblo no está solo, está con las cooperativas. Hoy se ha ratificado la unidad enorme del sistema cooperativizado, que es un orgullo», informó el presidente de la Fedecomin, Carlos Porco, luego de que concluyó la reunión en el coliseo cerrado de la Cooperativa Reserva Fiscal.

«A ninguno». Así respondió a la consulta ¿a quién apoyan?. Y, seguidamente, dijo: «estamos apoyando al pueblo potosino en sus reivindicaciones sectoriales y departamentales».

Aquí no hay Gobierno, no hay Comunidad Ciudadana ni Comcipo, se le preguntó y Porco respondió: «no. Porque, prácticamente, a través de ellos estamos peleando. Nos estamos enfrentando entre hermanos y eso no podemos permitir». El presidente de los cooperativistas mineros confirmó que a las 10:00 de hoy, previa concentración en el lugar denominado La Ck’asa, exretén Surco, se iniciará la marcha de protesta pacífica en defensa de la democracia.

«Esperemos que haya bastante comprensión del pueblo potosino. El sistema cooperativizado ha analizado con sus bases», afirmó.

Porco afirmó que algunas personas aprovecharon este momento, a través de las redes sociales, para amedrentar a las cooperativas.

El Potosí / Página Siete