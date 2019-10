González dijo que no están dadas las condiciones para unas “elecciones con un resultado legítimo” en Venezuela y calificó a Maduro de “sátrapa”. “Lleva asegurando desde hace tres años que no convocará elecciones que no vaya a ganar. Y es que no hay censo y no hay junta electoral para celebrar unas elecciones con un resultado legítimo”, aseveró.