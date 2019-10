Le recuerdan a Mesa que El Alto tiene memoria

Tras su visita a la ciudad de El Alto, donde hoy Comunidad Ciudadana organizó una caminata desde la zona de Senkata, el candidato a la presidencia por este frente, Carlos Mesa, fue recibido con carteles y gritos en los que se expresaba que «El Alto tiene memoria».

«El Alto no olvida», «Convoy de la muerte» «Goni, Mesa asesinos de octubre 2003», entre otras frases, citaban los carteles ubicados en una de las pasarelas de la avenida 6 de Marzo.

Asimismo un grupo de personas vestidas de negro, hicieron escuchar las mismas consignas, al candidato por CC, cuando éste pasó por el lugar.

El pasado 18 de octubre de 2003, Mesa, quien fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo a los habitantes de El Alto: “Ni olvido ni venganza: justicia” por las más de 60 personas fallecidas y las 400 heridas que dejó la masacre por el gas.

Hoy le recordaron esa promesa «incumplida», además de su responsabilidad por los hechos luctuosos de octubre de 2003.

Por su parte Mesa manifestó haber sido claro con su posición frente a este hecho que enlutó a Bolivia.

«Yo he sido claro, me separé del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada precisamente por razones éticas, así que yo me siento absolutamente con la autoridad moral para hablar de lo que fue ‘octubre negro’ y para decir que mi gobierno fue una demostración de respeto a los derechos humanos y de reivindicación de la paz y la construcción de un espacio de alianza y unidad entre los bolivianos», remarcó.

Página Siete