Líder cívico Camacho inicia el paro indefinido a los pies del Cristo Redentor

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, inició el paro a las 10 de la noche en el departamento de Santa Cruz. Dio a conocer los motivos y las condiciones del paro.



Primeramente quiero agradecer el trabajo objetivo de los veedores de la OEA, Unión Europea y otros, que visibilizan ante el mundo entero el FRAUDE ELECTORAL que está gestando el Gobierno Central a través del sometido Órgano Electoral. Asimismo agradecer la posición contundente de los gobiernos de Argentina y de otros países miembros de la Organización de Estado Americanos. Estaremos atentos y vigilantes a la reunión del Consejo Permanente de la OEA de este miércoles que considerará la situación de Bolivia, esta reunión extraordinaria se lleva a cabo a solicitud de los países de Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica.

El Comité Pro Santa Cruz a la cabeza de su Presidente Luis Fernando Camacho Vaca, dando cumplimiento a una de las decisiones del Gran Cabildo del 4 de Octubre del 2019, decreta, PARO CÍVICO INDEFINIDO, en defensa de nuestra DEMOCRACIA, PORQUE NO QUEREMOS SER COMO CUBA, VENEZUELA O NICARAGUA emanamos las siguientes consideraciones:

1.- TRANSPORTE LIBRE, sin necesidad de Pases de Circulación para Ambulancias, Policía, Prensa, Bomberos, personas que necesiten asistencia médica y viajeros al aeropuerto, debemos mantener las consideraciones a la gente de nuestro pueblo.

2.-En coordinación con las empresas y los gremialistas, los mercados y supermercados estarán abiertos, SOLAMENTE desde las 06:00am (seis de la mañana) hasta las 12:00 (doce de medio día) mientras dure el paro cívico, porque es posible que la lucha sea de larga duración.

3.- Está autorizado el transporte para presidentes de sectores y comisiones (que tengan pases) para asistencia de rutas, ellos necesitan colaborar y controlar para que el paro sea contundente y ordenado.

4.- La toma de las calles SIN VIOLENCIA, porque nuestro principal instrumento es buscar la democracia con FIRMEZA, VALENTIA pero en PAZ.

5.- NO al consumo de ALCOHOL, si bebemos perdemos! Debemos estar con todos nuestros sentidos para la conquista de nuestra democracia.

6.- Postas médicas y hospitales trabajarán de forma normal, para que nuestro pueblo no se quede sin atención médica de emergencia.

7.- Parte de las resoluciones del Gran Cabildo es la desobediencia civil por lo que SE DECIDE SUSPENCIÓN DE CLASES, POR EL TIEMPO QUE DURE EL PARO INDEFINIDO.

8.- Dejar pasar cisternas para abastecimiento de combustibles, para que los responsables de movilizar tengan la capacidad de sostener el paro, para ello los surtidores tendrán acceso libre de venta.

9.- Está permitida la circulación de los vehículos de emergencia de los servicios básicos de CRE, Saguapac y COTAS, para no dejar desprotegidos los hogares cruceños.

10.- LIBRE CIRCULACIÓN de los servicios de recojo de basura, para que no nos inunde la cuchuquera.

11.- Empresas, instituciones y comercios, CERRADOS COMPLETAMENTE, sin atención de ningún servicio, esto es parte del éxito de nuestro justo reclamo democrático.

LA CONSIGNA FINAL ES QUE TODOS LOS VECINOS AYUDEN A LOS BLOQUEADORES, COLABOREN CON AGUA, SOMBRA Y FUNDAMENTALMENTE DEBEMOS ESTAR FIRMES EN LAS CALLES, NADIE NOS MUEVE! NO TENEMOS MIEDO!!!!!

Emplazamos al Comandante Departamental de la Policía, Igor Echegaray, que se quite la camiseta azul del MAS y se ponga del lado de su pueblo, tomando el ejemplo del Comandante de la Policía de Potosí, Willam Villas, quien es un héroe nacional al decidir no acatar las órdenes de reprimir a su pueblo. Asimismo exigimos a los policías, militares, vocales, jueces, fiscales y autoridades que cumplan la Constitución Política del Estado y se pongan a disposición de la población.

Finalmente, damos un ULTIMÁTUM hasta las 12.00 horas del mediodía de este miércoles al Órgano Electoral para ratificar la segunda vuelta con fecha definida, al 100% de los datos oficiales, caso contrario convocaremos a UN GRAN CABILDO para que, en unidad, EL PUEBLO POSESIONE Y RECONOZCA AL NUEVO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, desconociendo al binomio ilegal Evo-Álvaro, quien deberá abandonar el Palacio el 22 de enero del 2020.

En ese CABILDO se constituirá una Corte de Justicia Ciudadana para juzgar y condenar a los traidores de la Patria con la pena máxima de 30 años de presidio. Nos encargaremos de hacer cumplir dicha sentencia por el delito de traición a la Patria.

