Manolo Caro reveló la verdad sobre la ausencia de Verónica Castro en La Casa de las Flores

Por su parte, Verónica Castro desmintió un poco la versión dada por Manolo Caro. Dijo que: “yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado sólo aparecer en la primera parte, y después me llaman (de Netflix) para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo”, recalcó la actriz en una entrevista que también le dio a Ventaneando.