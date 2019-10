Mesa dice que no responderá a los ataques de Evo

Sería indigno responder improperios motivados por su estado emocional, dijo.

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifestó este viernes que no responderá a los ataques del presidente Evo Morales que la víspera expresó una serie de improperios en su contra.

Morales “no merece una respuesta porque sería indigno responder esa cantidad de improperios absolutamente injustificados y que son motivados por su estado emocional más que por otra cosa”, señaló en entrevista con radio Compañera.

El jueves, Morales calificó de “delincuente”, “ladrón” y “cobarde” a Mesa. Además, dijo que, ante varias acusaciones durante la campaña, perdió la paciencia de aguantar calificativos como el de “dictador”.

“Todo el pueblo sabía que Carlos Mesa era un cobarde. Ahora nos hemos informado que no es solo es un cobarde, es un delincuente. No sabíamos eso. Por qué digo eso. Que me digan a mí, que tengan una prueba, porque (dicen) Evo Maleante, ladrón, que me den prueba de que soy maleante. Ahora sí nos han demostrado que Carlos Mesa es un maleante, un ladrón, delincuente”, explicó el mandatario en un encuentro de movimientos sociales, realizado en la plaza 4 de septiembre de la ciudad de Cochabamba.

Morales enumeró algunos los motivos para fundamentar sus calificativos contra Mesa, que quedó en segundo lugar en los comicios. Mencionó los supuestos cobros que habría recibido para ser vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002; sin embargo, dio otro monto al que se conocía según la denuncia del exministro Mauricio Balcázar ($us 800.000) y dijo que supuestamente habría cobrado de los Gastos Reservados.

Mesa indicó que en el tráfago histórico de Bolivia hubo momentos durísimos y acusaciones de todo tipo, muy duras y muy fuertes, en libelos o en documentos de defensa, pero no en la intensidad de Morales.

“El presidente Morales tiene la costumbre de utilizar los adjetivos sin ningún tipo de consideración ni de respeto para el adversario, pero es algo que tiene que ver con su naturaleza intrínseca, con su forma de ser, con la categoría de su uso de los argumentos y de las razones más que de argumentos y adjetivos”, apuntó Mesa.

