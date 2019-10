Movimiento de “patriotas militares” advierten a soldados que no disparen contra el pueblo

Un grupo de militares de distintas fuerzas que se describió en situación de “reserva activa y servicio pasivo”, autodenominados “Patriotas”, se manifestaron este jueves en repudio al que calificaron como fraude electoral descarado y abierto del gobierno del MAS y del Órgano Electoral; al mismo tiempo demandaron a sus camaradas en servicio activo que estén al lado del pueblo y no disparen contra él.

“Queremos hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, especialmente al mando, sabemos en el dilema que se encuentran: defender a un gobierno legalmente constituido que ha violentado la constitución en tres oportunidades o asegurar el imperio de la constitución; la premisa es defender el imperio de la constitución, señores oficiales, suboficiales y sargentos de nuestras Fuerzas Armadas; nadie está por encima de la constitución y ese es el clamor la demanda de su pueblo”, dijo el portavoz del grupo, el coronel de Ejército, Mario Alberto Almeida.

Los efectivos pidieron a sus camaradas “que estén al lado de los ciudadanos, que estén al lado de su pueblo, ¡huay del soldado que dispara contra su gente!, primero la constitución y la ley. Este llamado a las Fuerzas Armadas es para darles certeza porque ellos están entre esas dos visiones ahorita”.

“¿Cuál es el destino de cada uno de nosotros? ¿Una réplica venezolana? ¿Una esclavitud democrática pactada?”, cuestionaron.

Almeida aclaró, sin embargo, que “este no es un grupo sedicioso, no es un grupo subversivo, no es un grupo golpista, es un grupo altamente preocupado por la violación a la constitucionalidad y a la ley”

Para el grupo militar, “los que han golpeado, han friccionado la democracia, son el gobierno del MAS, empezando el 2016, cuando el pueblo le dijo no a su re-postulación y con un sinnúmero de mentiras y engaños han empezado a direccionar a la clase política, económica, profesional, a unas elecciones fraudulentas para, por segunda vez, en las primarias, volver a violentar la constitución”.

“Esta es la tercera vez que rompen el orden constitucional, esta violación va sumada de un fraude descarado y abierto”, calificaron y en razón de ello llamaron a la unidad de todos los sectores de la sociedad boliviana para defender la libertad y la democracia.

“Si el pueblo se manifiesta y sale a defender sus derechos, las Fuerzas Armadas van a estar a su lado”, aseveraron.

Fuente: Erbol