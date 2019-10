Ortiz advierte sobre “listas de Mesa con personas del MAS”

El candidato presidencial de Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, dio esta noche una entrevista en el programa Que No Me Pierda, de Red Uno, donde advirtió que abundan en las listas parlamentarias de Mesa las “personas que vienen del MAS”, lo que “no daría ninguna garantía” de oposición real.

Ortiz mencionó el caso en Cochabamba de César Virguetti, quien se desempeñaba como oficial mayor cuando la alcaldía del Cercado colaboró con la invasión cocalera de enero de 2007, que acabó con la vida de Christian Urresti.

También en ese departamento, citó las sospechas que pesan sobre Christian Vargas, a quien se lo vincula con el “zar antidrogas” Felipe Cáceres y con la importación de precursores.