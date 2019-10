Paz dice que la reunión fue una pérdida de tiempo

“Perdimos el tiempo. No se puede comprender la postura de la federación. Supercerrados”, protestó ayer Rafael Paz, presidente del club Guabirá, quien con evidente molestia salió del consejo de la División Profesional, cuyos dirigentes le pidieron más dinero a la Federación Boliviana de Fútbol.

Inicialmente, la FBF dejó en claro que no tiene dinero para incrementar el monto de 75.000 dólares a 150 mil, como exigen los directivos que ayer pidieron ajuste de cuentas para explicar qué pasó con los cuatro millones de dólares que la federación recibió de la Conmebol por la participación de la Selección en la Copa América de Brasil.

Luego de protestas y una extensa sesión de debate, la FBF determinó que analizará y que en una siguiente reunión dirá si es posible el incremento.

“Estamos molestos. La federación tiene que cambiar su postura (de no incrementar) porque los 14 clubes se lo pedimos. Fue una reunión muy fuerte. (Salinas) no quiere proponer, sólo dividir. No sé qué tiene contra mí”, añadió Paz.

Sobre el tema y en una actitud contraria a la mayoría de los directivos de los clubes, Carlos Estrada, de San José, dijo que “hay dirigentes que no nos empapamos de los gastos que tiene la federación. Requerimos más dinero, pero se quedó en que revisarán y harán más reformas para que existan más ingresos para los clubes”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo