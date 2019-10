Por tercera vez, Fiscalía cierra el caso Zarlet Clavijo

Al mediodía del 4 de junio de 2012, Zarlet, entonces de 17 años, fue vista por última vez por la avenida 16 de Julio de ciudad de La Paz, cuando salió de la oficina de su madre con dirección a su vivienda situada en el barrio de Obrajes, Macrodistrito Sur. Vestía un canguro rojo y un pantalón oscuro. Hoy la joven iba a cumplir 25 años.

Marcela Martínez, madre de Zarlet Clavijo, quien desapareció hace más de siete años en La Paz, denunció que el Ministerio Público volvió a cerrar el caso, sin ningún avance. La investigación fue cerrada en enero y le notificaron en junio.

“Desde enero de este año está cerrado el caso y, lamentablemente, no me responden a un recurso de objeción que he presentado. En junio fui a la Fiscalía y me dijeron que mi caso estaba cerrado, pero nunca me notificaron, ese día me tuve que dar yo por notificada y hasta recibí maltrato”, lamentó Martínez en declaraciones efectuadas a La Razón.

La resolución fue firmada por siete fiscales, y hasta ahora la madre no recibió explicaciones.

“El Ministerio Público no me ha medio intentó hablar con el Ministerio Público para obtener más datos, sin embargo en el Departamento de Comunicación se informó que hoy no iba a ser posible y que preguntará al fiscal a cargo si está en posibilidades de codaEste nceder una entrevista.do un avance, ni autores, ni dónde está mi hija, ni los móviles, ni nada”, sostuvo la madre.