Premian a ganadores de espacios culturales en el marco del programa Intervenciones Urbanas en Santa Cruz

El vicepresidente Álvaro García Linera participó el jueves por la noche del acto de premiación a los ganadores de espacios culturales, en el marco del programa de Intervenciones Urbanas que lleva adelante el Ministerio de Planificación del Desarrollo

«Hemos pensado en un programa para la cultura como Gobierno, que no sea invasivo en el ámbito cultural, que sea respetuoso, que no diga lo que hay que hacer, sino que acompañe lo que se está haciendo; que no diga lo que no hay que producir, sino que refuerce que lo que se está produciendo; eso es Intervenciones Urbanas», destacó el mandatario en un acto sencillo realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El programa Intervenciones Urbanas tiene como objetivo reconocer y premiar el trabajo de artistas en diferentes ámbitos para resaltar la creación, formación, producción, circulación y difusión de distintos proyectos referidos a la cultura y todo tipo de manifestaciones artísticas.

La convocatoria abarcó a las producciones de: artes visuales, entre estas, pintura, dibujo, grabado, escultura, cerámica, artes contemporáneas, música, performance, teatro, danza, música, artesanía, recuperación y restauración patrimonial material, tejidos y otros.

Los ganadores en la categoría de artes visuales son: de Santa Cruz, la Asociación Civil Manzana Uno, Espacio de Arte y Kiosko y Espacio de Arte Contemporáneo; de La Paz, La Perra Gráfica Taller; de Tarija, Casa Creart Tarija; y de Cochabamba, Casa Museo Chinchiri.

En la categoría de artes escénicas y música, los ganadores son: de Santa Cruz, Centro San Isidro «La Pasión que Transforma», Meraki Teatro Bar y Sala de Teatro La Ratonera; de Cochabamba, Centro de Artes Integradas «El Tapeque» y de La Paz, la Asociación Cultural «El Desnivel».

En la categoría patrimonio cultural de Santa Cruz, el Museo Artecampo, Arte Originario y Popular de las Tierras Bajas; de La Paz, Casa de las Flaviadas y de Chuquisaca, Samay Wasi «Espacio Cultural en Tarabuco».

Para el concurso que se convocó entre el 18 de septiembre hasta el 8 de octubre, se recibieron 51 postulaciones, de los cuales 23 cumplieron con los requisitos para su calificación.

Los premios ascienden de forma global a más de un millón de bolivianos.

Fuente: PAT, ABI