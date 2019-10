Principal aliado de Mesa dice que Federalismo no está contemplado en la CPE

Luis Revilla, alcalde de La Paz y principal aliado político de Carlos Mesa, considera que la propuesta emanada del cabildo en Santa Cruz no está prevista en la Constitución Política del Estado, es una demanda complicada y difícil de llevarse adelante por qué no es esa la forma de gobierno que está establecida en la CPE, no es el momento adecuado para sostener esta discusión, manifestó Revilla.