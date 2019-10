Rebelión en La Paz, compartiendo este live desde la ciudad Sede de Gobierno

Compartiendo este live desde la ciudad de La Paz se me viene a la mente toda esa información de fórmulas utilizadas en Cuba y Venezuela, también en Ecuador y Nicaragua y que repiten que nos pasará lo mismo. No quiero sonar «confiado» ni tan «optimista» pero pienso que no, no somos lo mismo, somos un mix de un cóctel muy peligroso en este país, un río de pie, un gigante dormido algo así como Hulk que si lo emputás no lo parás. No, no somos lo mismo, no nos van a pasar por encima, no somos idénticos, cada región y departamento tiene sus fuerzas ocultas, su bravura inédita. Nuestra siesta duró mucho tiempo, en realidad somos una sociedad madura democráticamente, pasiva y pacífica hasta que ya no damos más.