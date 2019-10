Responden a las 12 observaciones de supuesto fraude en las elecciones

Ferrufino justifica que realizó el estudio de las pruebas de supuesto fraude “para sembrar dudas en el pueblo boliviano” y de esta manera no ser “títeres de personas que por salir en los medios exponiendo cuadros de Excel dan por hecho que se les tiene que creer”.

Según Ferrufino, un error básico es comparar el conteo de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con el Cómputo Electoral del Tribunal Supremo Electoral, porque el primero solo es un borrador, no tiene carácter oficial, no es vinculante y no está reglamentado.

El ingeniero respondió de manera directa a nueve de las 12 supuestas pruebas de fraude presentadas por Edgar Villegas.

Aquí te presentamos una correlación de las pruebas y a continuación las respuestas de Ferrufino:

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Observación 1

Los ingenieros de la UMSA encontraron alteraciones en 1085 actas que sufrieron modificaciones que favorecen en votos al partido del presidente Evo Morales y restan a CC, de Carlos Mesa.

Respuesta

Ferrufino sostiene que existe una adecuada correlación de datos del TREP con el Cómputo Electoral; sin embargo, señala que la manipulación que se ha realizado no es correcta.

Observación 2

Las alteraciones de actas, un 8% es en Diputados. Las irregularidades más frecuentes son en el cambio de resultados de Diputados, cuando en una mesa ganaba CC en Diputados y perdía en Presidente, se volteaban los resultados que terminaban beneficiando al MAS.

Respuesta

Ha habido casos en los que ha ocurrido eso; sin embargo, en la parte inferior del acta se han realizado observaciones donde se destaca que es necesario realizar la corrección y esta ha sido acatada por el tribunal electoral.

Observación 3

Actas en las que se han aumentado observaciones, escritas a mano, para cambiar los resultados. Es el caso de la mesa 24442 de la ciudad paceña de El Alto, en el colegio 23 de Marzo, en el conteo del TREP la fotografía del acta muestra solo una observación, pero en el cómputo oficial, aparece otra imagen del acta con más observaciones (escritas a mano) y también incluye la firma de los jurados. La suma de votos termina favoreciendo al MAS.

Sin respuesta

Observación 4

Cambio de resultados de Diputados a Presidente y Vicepresidente. Al momento de emitir su voto, el boliviano tenía que marcar dos veces, una para elegir al presidente y vicepresidente y otra, para elegir al diputado de su circunscripción. La votación aquí podía ser cruzada, es decir para distintos partidos políticos. El informe de la UMSA muestra que en la mesa 30863, de Cochabamba, en la transcripción del TREP el partido de Mesa había recibido 119 votos para Presidente y Vicepresidente y 106, para Diputado, pero en el cómputo oficial estas cifras se invirtieron, CC figura con 106 para Presidente y Vicepresidente y con 119 para Diputado.

Respuesta

Señalan que existe una disminución de 13 votos que afectan a Comunidad Ciudadana; sin embargo, también le restan 16 votos al Movimiento al Socialismo (MAS).

Observación 5

Acta con fotografía en blanco y negro. El acta de la mesa 1253 de Buenos Aires, Argentina, en el TREP figura como no verificada, pero en el cómputo oficial de votos se ve una fotografía en blanco y negro, cuando se debería mostrar un escáner del acta. El resultado es de 100 votos para el MAS.

Sin respuesta

Observación 6

Acta sin foto completa. De la mesa 1702 de Pocitos (Argentina), en el colegio Antonio Aberastain, solo hay registro de una foto de los resultados, no se ve ni la firma de los jurados. Con estos datos se hizo el conteo del TREP y del cómputo oficial de votos.

Sin respuesta

Observación 7

Aumento de votos para el MAS. En la mesa 28800, en la provincia Gualberto Villarroel de La Paz, en el acta Carlos Mesa figura con 59 votos y en el cómputo oficial aparece con 3. Lo mismo sucede con el MAS, pero al revés. El partido que gobierna desde 2006 Bolivia figura en el acta con 5 votos y en el cómputo, esta cifra se eleva a 55.

Respuesta

Señalan que le bajaron de 59 a 3 votos a Comunidad Ciudadana, pero no indican que en las observaciones se especifica que hubo un error en la casilla y la votación real de este partido es de solo 3 votos.

Observación 8

Delegado del MAS firma por delegado de Comunidad Ciudadana. Sucedió, según muestra el estudio de la UMSA, en la MESA 30931 de la ciudad de Cochabamba.

Respuesta

Según la norma no es motivo de ninguna anulación, se debió a un error. Nadie niega que este señor no es delegado del MAS, pero no trató de figurar como representante de otro partido.

Observación 9

Mesa inválida en el TREP y válida en el cómputo oficial de votos. En la mesa 515411, de la provincia Alonso Ibáñez de Potosí, el MAS obtuvo en Presidente y Vicepresidente, 206 votos, y el resto de los partidos, cero. Solo 10 nulos. Toda la población asistió a votar. El detalle es que esta mesa en el TREP fue declarada inválida y no así en el cómputo oficial de votos.

Respuesta

Existen mesas con votos solo para el MAS; sin embargo, revisando la norma no ha sido nada irregular que un partido tenga todos los votos.

Observación 10

Mesa inválida o no computada. La mesa 32753 no figura como computada, pero el análisis del tráfico en la red muestra que se envió datos al servidor del Órgano Electoral.

Respuesta

No se ve el acta del TREP y evidentemente tampoco en el sistema cómputo. Según ‘amigos de sistemas’, cuando existen caracteres como un apóstrofe, error de configuración o una ñ o algo similar, el sistema no procesa el acta.

Este es un error de visualización que no se lo niega, sigue vigente. Se puede corroborar que el acta en físico existe, en la lista de Excel del ingeniero, está esta acta.

Observación 11

Actas que desaparecen y cómputo que baja. Los estudiantes también lograron registrar el histórico de la actualización de resultados del cómputo oficial de votos, de ese modo mostraron cómo por dos horas desapareció del conteo el acta de la mesa 71252. También cómo el cómputo «misteriosamente baja». De ir en 97,41% baja a 97,39%, y luego se repone. Eso sucedió la noche del miércoles, a las 21:00.

Respuesta

Señala que el acta de la mesa 71252 desapareció por 10 minutos el Excel, pero es una especulación porque se ha evidenciado que estas actas existen y en esta acta gana Comunidad Ciudadana con 77 votos.

Observación 12

Cédulas de identidad inexistentes o con tres dígitos. El carné 247 votó en Cochabamba, en la mesa 32786. El acta que avala que la persona con esta cédula acudió a votar tiene la firma de los jurados de mesa y sus huellas digitales.

Respuesta

Me he enterado que existen cédulas de identidad de tres dígitos, son muy antiguas. El 247 corresponde a un señor de apellido Serrano, también expuso a otra persona, de apellido Marca que se inscribió con la liberta de servicio militar.

A continuación puedes ver los dos videos:

Villegas en CNN sobre el fraude en Bolivia: Las diferencias son alarmantes, no pueden ser error humano

Fuente: https://www.eldeber.com.bo