Revelan robo de $us 40.000 a Evo de su dormitorio en el año 2012 y que el gobierno calló

Apoyado en imágenes del interrogatorio con pruebas de polígrafo y un informe en conclusiones de los investigadores, el periodista cruceño Carlos Valverde reveló el robo de 40.000 dólares de la gaveta del dormitorio del presidente Evo Morales, ocurrido el año 2012 en la residencia presidencial de San Jorge.

“Cómo un hombre pobre, que estuvo a punto de ir preso cuando era diputado porque no tenía para pagar las pensiones de su hija, ahora le pueden robar este montón de plata; no se mosquea, no se denuncia, no se avisa”, dijo durante su programa “Nada que Perder” que se difunde a través de las redes sociales.

Valverde en realidad concretó lo que en anteriores ediciones venía comentando sobre el robo que habría sufrido el primer mandatario y cuestionaba el silencio presidencial y de las autoridades públicas.

Según el informe leído, el robo se produjo entre las 22:30 del 7 de febrero y las 6:30 del martes de 8 de febrero de 2012. “El autor o los autores tienen tiempo suficiente para buscar la llave de la gaveta y realizar el hurto”, dijo guardando en reversa al firmante y al destinatario del informe.

Los interrogatorios al personal de seguridad asignado a la residencia presidencial, se realizaron en instalaciones del Estado Mayor de Miraflores, donde los investigadores plantearon preguntas a los sospechosos como ¿Usted hurtó el dinero de la gaveta del señor presidente?, ¿Usted sabe quién hurtó el dinero de la gaveta del dormitorio del señor presidente? y si ¿Usted sabe dónde se encuentra el dinero que fue hurtado de la gaveta del señor presidente?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La totalidad de las respuestas son negativas sin embargo las conclusiones identifican como presunto autor a una persona del área de servicio que estaría relacionada con otras dos, entre ellos un militar. A pesar que el hecho se produjo el 2012, el sospecho continuaba trabajando hasta el 2016 para el gobierno, según manifestó el periodista en base a fotografías que el principal sospechoso subió a su muro de Facebook.

También atribuyen el hurto a un descuido del asesor personal de nombre Hernán por no haber asegurado el dormitorio con llave que estaba en su poder y una falta de verificación a cargo de una mujer de nombre Roxana.

Dijo haber investigado durante cinco meses esta denuncia y que asumía el riesgo de hacerlo público porque consideraba su obligación como periodista el poner en conocimiento de la opinión pública algo que el poder político no quiere que se sepa.

¿Es normal todo esto? ¿Por qué no hay detenidos? ¿No puede explicar el presidente Evo Morales cómo le pueden robar tanta plata? ¿Él era rico? ¿Es rico, aun siendo rico no le estorban 40.000 dólares menos? ¿Por qué usa las instalaciones del Estado, la Policía, instalaciones militares para asuntos particulares? ¿Por qué se confunde al Estado con una extensión de ellos mismos?, cuestionó.

Lamentó también que no se haya dado parte de la Policía Boliviana ni a la Fiscalía Departamental de La Paz, tomando en cuenta que el afectado era el primer mandatario del Estado.

En anteriores ediciones exigía también que Morales explique de dónde tenía tanto dinero y por qué ninguna autoridad de Estado dijo algo al respecto.

Fuente: erbol.com.bo