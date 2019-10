Rick Scott: «Rusia y China están en todos los países de América Latina, pero no para ayudar, sino para controlar»

Durante la entrevista le preguntaron si estaba preocupado por la posibilidad de que “la izquierda triunfe en Argentina”, en relación a la amplia ventaja que obtuvo en las elecciones primarias de agosto la fórmula encabezada por Alberto Fernández, que tiene como candidata a vicepresidente a la ex mandataria Cristina Kirchner. “Será malo para el pueblo y para el comercio. Basta ver lo que hicieron antes con la economía argentina. El socialismo no funciona, la intervención del Estado no funciona, el Gobierno administrando cosas no funciona. Lo que funciona es el libre mercado”, dijo Scott.