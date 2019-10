Roberto Fernández no descarta cambiar de camiseta en España

Dos partidos de titular le bastaron a Roberto Carlos Fernández para deslumbrar a los hinchas de Cultural Leonesa de la Segunda División B, de España. El boliviano por el carril izquierdo hizo de la suyas en las fechas pasadas. En ambos partidos lo frenaron con falta cometiéndole penal. También hizo la asistencia para el gol de Sergio Benito ante Leioa (2-0) en la última jornada.

Fernández es consciente de que su buen rendimiento lo pueden llevar a otra división (superior) en la apertura del libro de pases del próximo verano europeo. “Nosotros vivimos de resultados, de rendimientos y entrenamos cada día para hacer las cosas bien y para demostrar que tenemos esa hambre y esa ambición de querer más, así que puedo ser yo (que deje el club) o le puede tocar a otro jugar marcharse, porque esto es así”, afirmó en una entrevista radial con el deportivo de Cadenaser.

El camireño afirmó que por ahora está concentrado en seguir mejorando su rendimiento en el equipo que dirige José Manuel Aira. “Estoy tranquilo, contento y muy a gusto en el club y las cosas que tengan que pasar, que vengan, estamos abierto a lo que pase”, remachó.

Se confesó admirador del brasileño Marcelo, del Real Madrid y de Jordy Alba, del Barcelona, dos laterales izquierdos con vocación ofensiva de talla mundial; sin embargo, Fernández agregó que simpatiza con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La selección

El boliviano que no ha sido llamado a la selección boliviana desde la pasada Copa América afirmó que no se desespera. El director técnico, César Farías, que tiene buenos conceptos de Fernández no lo ha convocado, ya que sigue probando jugadores en su mayoría del medio local. “Más allá de que me convoquen o no a la selección, siempre voy a estar apoyando, porque están mis compañeros y amigos”, puntualizó.

Orgulloso de Blooming

Los buenos recuerdos de su formación y el salto al profesionalismo en Blooming están intactos en Fernández. “Es un equipo que siempre está pelando cosas importantes y estoy muy orgulloso de haber salido de ahí”, indicó. En la academia celeste, Erwin Sánchez, le dio la oportunidad para mostrar su talento, al igual que a otros jóvenes que ahora juegan en la División Profesional de Bolivia.

Preocupado por su familia

La crisis social que vive Bolivia es un tema que tiene preocupado a Fernández en España. “La verdad estoy con mucho miedo porque mi familia está allá y pueden pasar cosas que ya hemos visto que han pasado en otros países, así que estoy un poco temeroso de lo que puedan vivir ellos”, afirmó.

