Rolando López dice que cartas enviadas a extitulares federativos son «cortinas de humo»

Pide a César Salinas dejar sin efecto esta documentación que «carece de sustento».

«Me piden hacer seguimiento de la gestión de Marco Ortega cuando ya no soy presidente de la FBF y aunque todavía lo fuera, tampoco podría porque el Estatuto que estaba vigente en mi gestión no me daba esas facultades. Ni se tomaron la molestia de leer qué Reglamento correspondía a qué año. César (Salinas) tiene que reconocer que se equivocó y rectificar esta situación».

López evitó referirse a montos puntuales. Sin embargo, alegó que su paso por el ente matriz del balompié nacional le dejó «un superávit» a la institución. «En vez de felicitarme, vienen con estas cuestiones que carecen de sentido y fundamento».

Fuente: https://www.opinion.com.bo