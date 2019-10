Solo unidos venceremos

Luisa Nayar

A días de una nueva elección en nuestro país, me es imposible evitar imaginar lo que podría pasar si Evo Morales y sus secuaces nuevamente se quedan en el poder.

Basta solo con mirar la realidad de Venezuela donde el socialismo llevó a su población a la miseria mientras que sus gobernantes viven cómodamente llenos de privilegios sin que les afecte la crisis humanitaria de sus compatriotas.

Hoy escribo esto porque no quiero vivir en un país donde de miedo opinar, donde no será posible encontrar alimentos, donde los servicios básicos como la luz y el agua terminen escaseando, donde la medicina no abastezca y donde miles de hogares se destruyan a diario por la migración hacia países vecinos.

Hoy nuestro país vive una falsa democracia, los TEMPprincipales gobernantes no respetan ni cumplen la Constitución Política del Estado, los tribunales no tienen independencia en sus decisiones y aquellos que deberían proteger y servir al pueblo solo obedecen órdenes para reprimir a la población, sin importar si son discapacitados, ancianos o mujeres con niños. Durante estos 15 años el gobierno injustamente apresó gente inocente, despilfarró cualquier cantidad de dinero, y lo peor de todo desconocieron el voto del pueblo. Por ello fue que el 21F ganó el NO, marcando un hito histórico en este gobierno, pues fue la primera muestra clara de su decadencia. Bolivia unida apuntó a un solo objetivo, una sola opción y así fue como Evo Morales y Álvaro García perdieron su referéndum. Hoy es tiempo de aplicar la misma estrategia, hoy nuestro objetivo debe ser uno solo: El voto útil que impida una nueva reelección. Solo unidos podemos vencer, el camino es uno solo. Aquí no hay cálculos políticos, no hay intereses en alcaldías o gobernaciones, aquí el único objetivo es ganar las elecciones con el único candidato que puede hacer frente a Evo Morales y ese candidato es aquel que ocupa el 2do lugar en todas las encuestas (CM). No queremos que Bolivia siga el camino de Venezuela, por eso para salvar la democracia nuestro voto deberá ser útil e inteligente.

Tenemos la decisión en nuestras manos. Unidos vencimos el 21F y solo unidos venceremos nuevamente.

Luisa Nayar es Candidata a Primera Diputada Plurinominal – Comunidad Ciudadana