‘Tonino’ Melgar mirará el partido desde las gradas por lesión

Carlos ‘Tonino’ Melgar está descartado para el encuentro ante Haití del martes (20:00), debido a un esguince en el tobillo izquierdo, lesión que sufrió durante el partido con Venezuela el jueves pasado en Caracas. El volante creativo de Wilstermann se quedará con las ganas de mostrar sus condiciones al DT César Farías.

Melgar ingresó en la segunda parte en lugar de Juan Carlos Arce, pero mostró muy poco porque solo pudo estar 14 minutos en el campo de juego por causa del esguince de tobillo que lo obligó a ser reemplazado.

El mediocampista no se ha podido entrenar con normalidad y fue sometido a exámenes médicos que determinaron el esguince es grado uno, por lo que no es grave, pero su presencia ante Haití es muy difícil, pues sino esta al cien por ciento el entrenador no lo arriesgará.

El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones, por lo que el seleccionador trabaja este domingo muy tranquilo con el objetivo de afinar detalles para no equivocarse ante los centroamericanos.

Fuente: https://www.eldeber.com.bo