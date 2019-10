Un exingeniero de Yahoo pirateó 6.000 cuentas de usuarios para descargar fotos íntimas de mujeres

Imagen ilustrativa

El hombre se enfrenta a cinco años de cárcel y una multa de 250.000 dólares para resarcir a sus víctimas.

Un exingeniero informático de Yahoo se ha declarado culpable este lunes de acceder ilegalmente a miles de cuentas de usuarios de la compañía en busca de fotos y videos íntimos con ayuda de sus accesos como empleado, informa la fiscalía del Distrito Norte de California, EE.UU.

Reyes Daniel Ruiz, de 34 años, trabajó durante diez años para la empresa tecnológica, detalla el portal Vice. En ese tiempo pirateó las contraseñas de aproximadamente 6.000 cuentas personales de Yahoo, principalmente apuntando a las de mujeres jóvenes, incluyendo a amigas y colegas suyas.

Sin embargo, no queda claro si lo hizo aprovechándose de las políticas internas de la compañía, lo que implicaría que Yahoo otorga acceso a información sensible de usuarios a algunos empleados; o si bien se aprovechó de sus conocimientos sobre las medidas de seguridad informática internas para cometer esos accesos sin permiso, señala el portal The Verge.

Se detalla que el hombre utilizó, además, los datos de inicio de sesión junto con información extraída de correos electrónicos para comprometer las cuentas de sus víctimas en otros servicios y plataformas, tales como iCloud, Facebook, Gmail, Dropbox, entre otras.

Tras encontrar imágenes de carácter privado, el ‘hacker’ descargaba esos archivos para luego almacenarlos en el disco duro de una computadora en su casa.

El pasado mes de abril, Ruiz fue acusado de un cargo por acceso ilícito a sistemas informáticos y otro cargo por intercepción de comunicaciones. Ahora se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares para compensar a los damnificados. La sentencia será dictada en febrero del 2020.

