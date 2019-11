Análisis en Argentina: Peritaje a audio de Evo podría ser contaminado por intromisión política,

Riesgo al confiar análisis en Argentina

Si bien Argentina tiene institutos de investigaciones Forenses de alta tecnología, el peritaje del audio en el que supuestamente Evo Morales ordena cercar ciudades bolivianas para que no ingrese alimentos, podría ser manipulado por intereses políticos del gobierno de Alberto Fernández, según abogados consultados por EL DIARIO

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que el audiovisual será enviado a laboratorios de ese país.

En conferencia de prensa, el fiscal Lanchipa, manifestó que el Ministerio Público investiga de oficio al expresidente Evo Morales y el exdirigente cocalero Faustino Yucra por los delitos de terrorismo y sedición. En ese marco, aclaró que la Comisión de Fiscales, decidió enviar el audio a la Argentina para las pericias respectivas.

“Se está coordinando para que el audio sea remitido lo antes posible a la República Argentina para que tengamos la veracidad pericial de que las voces que se escuchan en este audio corresponden a estas personas”, dijo.

Preciso que el estudio lo realizará el Equipo Argentino de Antropología Forense que tiene su división de Informática y Audio Forense.

Consultado si tomarán en cuenta el resultado del perito del Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (Iitcup), que verificó la veracidad del video y audio, aseguró que solicitaron, a través de la Fiscalía de Santa Cruz, la remisión de todo el avance técnico que llevaron adelante, en relación al celular que fue secuestrado en un operativo que está relacionado a otro caso.

Por otro lado, aseveró que pedirán un informe a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), para que verifiquen si el teléfono que usó Evo Morales pertenece al Estado Boliviano, de ser así – dijo – solicitarán que se tomen acciones ya que constituiría uso indebido de bienes del Estado.

INFLUENCIA POLÍTICA

El abogado constitucionalista, Jorge Santistevan, manifestó que si bien Argentina es uno de los países de Sudamérica con mayor tecnología y experiencia en este aspecto, porque cuentan con Institutos de Investigaciones Forenses de alta tecnología y trayectoria profesional, el resultado podría ser contaminado por intromisión política.

“No se duda de la profesionalidad de esos institutos, el problema es político. Si esos audios llegan en el gobierno de Alberto Fernández, dudo que el informe sea fidedigno, real y veras”, aseveró.

El jurista puso como antecedente el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994, que no solo es el peor atentado en la historia, sino uno de los ejemplos más grandes de impunidad que tiene ese país.

“El informe de AMIA fue totalmente alterado para no implicar a los terroristas. El otro fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que culpaba a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el mayor atentado de Argentina, nunca se supo lo que pasó, a pesar de que tienen investigaciones de primer nivel. Con todos estos hechos políticos podemos ver que no es que solamente venga el informe tergiversado sino que van a manipular el material, y ahí nunca más se sabrá la verdad”, apuntó

Por otro lado el abogado, Omar Durán, lamentó la decisión de la Fiscalía ya que las relaciones políticas con este país no son de las mejores, toda vez que no respetaron los protocolos diplomáticos al invitar al expresidente y no a la presidenta transitoria Jeanine Añez, al acto de posesión de Alberto Fernández, el próximo 10 de diciembre.

“Que manden a realizar pruebas en un Instituto de Investigaciones Forenses de Argentina, donde la mano de los populistas son los que manejan esto, seguramente van a sacar un veredicto en contra de este audio y dirán que son totalmente irreversibles, que no son claros, que no constituye una prueba o indicio y vamos a quedar mal como bolivianos, como si nosotros abríamos armado todo esto”, lamentó.

DENUNCIA

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó ayer una querella penal ante el Ministerio Público, contra el expresidente Evo Morales y el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, por presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo.

“Las pruebas son claras, las hemos presentado, Juan Ramón Quintana que dijo que iba a convertir a Bolivia en un Vietnam, lo está tratando de hacer (…), la prueba del señor Evo Morales es que el vídeo y la grabación que se ha presentado es muy clara dice que maten a los bolivianos, haciendo un cerco a la ciudad”, dijo la autoridad de Gobierno.

El Diario / La Paz