Arze, tetracampeón de la Liga Boliviana de Básquetbol

El destacado basquetbolista Ronald Iván Arze Soria tiene cuatro títulos en su haber en la Libobásquet con diferentes equipos, erigiéndose como una de las figuras más importantes del baloncesto nacional.

El deportista visitó en cinco ocasiones la casaca de la selección nacional, pero también la del combinado cochabambino.

—¿Por qué decidió dedicarse al baloncesto?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

—Desde niño siempre me gustó el baloncesto y por eso a mis 10 años (2003) decidí empezar a practicar. Le pedí a mi padre que me inscriba en el equipo de la Escuela de Deportes, y mis primeros pasos los di con el entrenador Henry Copa, quien al ver mi talento, luego de que fui convocado a la selección valluna mini a los 10 años (2003), me dijo que podía jugar en una categoría mayor.

—¿Cuántas veces conformó la selección valluna?

—Me clasifiqué dos años campeón de la categoría mini (tenía 11 años).

Integré la selección infantil en 2008 y la juvenil en 2009.

—¿Cuándo cambió de equipo?

—En la temporada 2003 decidí fichar por el club Yugoslavia, en el que jugué varias temporadas.

A mis 15 años pasé al club Anglo Americano (2008), y bajo la dirección del técnico Giovanni Vargas tomé con seriedad la práctica de este deporte.

—¿En qué torneo fue declarado como el mejor jugador?

—Posteriormente volví a ser convocado a conformar las selecciones vallunas de las categorías sub-17 y sub-18 y fui nominado como el mejor jugador del campeonato nacional y local en la temporada 2011 (tenía 17 años).

En la temporada 2012, todos los integrantes de Anglo Americano decidimos jugar por Universidad Católica Boliviana y, nuevamente bajo la dirección de Giovanny Vargas, participamos en el campeonato de la asociación local y nos clasificamos en el tercer puesto. El proceso continuó y en 2013 nos clasificamos en el segundo puesto.

—¿Desde cuándo es jugador profesional?

—Debuté con la casaca de la Católica en el torneo de la Libobásquet 2014 , en el que jugué frente a rivales bien conformados, mientras nosotros no contábamos con refuerzos. Esta frustración determinó que decida jugar por el club Vikingos de Tarija, en 2015, y me fue bien, ya que bajo la dirección de Giovanny Vargas fuimos campeones y nos clasificamos para jugar la Liga Sudamericana en Bogotá, Colombia, pero nos fue mal.

En 2016 pasé a La Salle de Cochabamba y sólo pudimos llegar a cuartos de final. La regular campaña dio lugar a que me reúna con el entrenador Giovanny Vargas y Crhistian Camargo para tomar nuevo rumbo.

En 2017 nos fuimos al club Calero de Potosí, junto con Axel Veizaga y Nicolás Valdivia. Nuestro objetivo era lograr el título de la Libobasquet y lo conseguimos en dos oportunidades: 2017 y 2018, participando en dos Ligas Sudamericanas, la primera en la Villa Imperial y después en Tunja, Colombia.

Este año nos fuimos al club Pichincha de Potosí, con ganas de salir campeones y pasar a la segunda fase en la Liga Sudamericana. Logramos nuestro objetivo al competir en la Liga que se disputó en Ibarra, Ecuador, pero no pudimos pasar de fase. Ahora estamos entrenando, con ganas de realizar un mejor papel en el próximo torneo de la Libobásquet.