Balotaje en Uruguay: Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez van por la presidencia en la elección que puede poner fin al ciclo del Frente Amplio

Pero Astori, Mujica y Bergara (los tres ya electos senadores) no tuvieron gran participación en los diferentes actos. Mientras que Astori casi no aparecía en ningún lugar, Mujica realizó algunas visitas al interior y dijo que “si Martínez estuvo sólo fue por sus convicciones” y discrepó con los anuncios del candidato de que si gana Lacalle Pou “Uruguay termina como Argentina y Brasil”. Para Mujica “Uruguay tiene sus propias características, nunca se queda quieto pero no se va a los extremos”. Por otra parte Bergara optó por tomarse unas vacaciones “por compromisos académicos”. Se fue a Estados Unidos con su pareja, una reconocida presentadora de televisión.