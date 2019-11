Bolsonaro firma su renuncia al Partido Social Liberal para crear una nueva formación política

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso este martes en marcha el proceso para desafiliarse del Partido Social Liberal (PSL), con el propósito de crear una nueva organización partidista de cara a una posible reelección en 2022.

El mandatario firmó la ficha de desafiliación del PSL, partido al que ingresó en 2018, durante una reunión con sus abogados, Karina Kufa y Admar Gonzaga, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, reportó el diario Folha de Sao Paulo, que cita a esos consultores jurídicos.

De acuerdo con Kufa y Gonzaga, el trámite ya fue remitido a la dirección nacional del partido y al Tribunal de Justicia Electoral de Río de Janeiro.

A principios de noviembre, Bolsonaro admitió que había un 90 % de posibilidades de que fundara un nuevo partido. De acuerdo con medios locales, la nueva organización se llamará Alianza por Brasil y sería lanzada el próximo jueves 21 de noviembre.

Preguntado sobre si será el presidente nacional del nuevo partido, Bolsonaro respondió: «Por ahora sería yo, pero eso también puede cambiar. En política todo cambia».

Tras semanas de tensión en el seno de su actual formación, el mandatario brasileño se ha deslindado del PSL, en medio de acusaciones sobre desvío de fondos públicos a través de candidaturas fantasmas en la elección de 2018.

A mediados de octubre, la Policía Federal cumplió una orden de allanamiento en el domicilio de Luciano Bivar, presidente del PSL, por presunto fraude electoral.

En las últimas semanas, Bivar y Bolsonaro intercambiaron acusaciones que terminaron con la destitución de Eduardo y Flavio Bolsonaro, hijos del presidente, como líderes regionales del PSL en Sao Paulo y Río de Janeiro, respectivamente.

El mandatario respondió designando a Eduardo como líder del PSL en la Cámara de Diputados. «Mis hijos no me obstruyen. Al contrario, me han ayudado a identificar a personas que no están en nuestra línea», dijo durante una entrevista en Record TV.

Actualmente, el PSL cuenta con 53 de los 513 diputados de la Cámara Baja, y está por definirse cuántos seguirán los pasos de Bolsonaro y se unirán a Alianza por Brasil, el décimo partido al que se afiliaría el mandatario a lo largo de su trayectoria política. En estas semanas, este ha dejado claro cuáles sus intenciones con la creación de un nuevo partido: «No quiero que la formación tenga problemas en las elecciones municipales del año que viene y en mi posible reelección en 2022».

En menos de cinco meses, Alianza por Brasil tendrá que recoger 491.967 firmas de apoyo —que deberán ser aprobadas por la Justicia Electoral— en al menos nueve estados del país, para poder participar en las elecciones municipales.

Fuente: https://actualidad.rt.com