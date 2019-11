Camacho explica su relación con Nadia Beller

Siempre fui honesto y transparente, asi sea juzgado, lo que me permite dormir tranquilo es mi conciencia y las cosas que haga sean correctas y sin ningún tipo de secretos. Hace tiempo que quería aclararlo por “ella” por que yo sabía la verdad y era suficiente para transmitirla y darla a conocer en las redes, pero no lo hacía porque ella tenía miedo a ser perseguida por el MAS. Ahora que ella, está siendo amedrentada no solo por las redes, sino por el mismo MAS es que me veo en la obligación de aclararlo:

Nadia Beller, me buscó para apoyarnos, en el acercamiento a los sectores que “eran” afines a Evo Morales, con el único fin que yo pueda hablar con ellos y desmentir el discurso de EVO, así se fueron dando las reuniones con los sectores , hasta conseguir que prácticamente casi todos ellos pidan la renuncia de Morales, cuando supieron la verdad de nuestra lucha. Desde ese momento ella empezó a recibir amenazas, de Quintana y muchos seguidores del partido del ex gobierno, lo que me obligó a ponerle seguridad privada y trasladarla a un lugar seguro. Desde el inicio de su participación y colaboración, los comentarios que se referían a ella con la presidente en palacio, yo escribí a varias personas que lo publicaban y aclaraba lo que estaba sucediendo, ya que creo que es correcto decir la verdad y darla a conocer a las personas que no saben lo que ocurre, y así cortar comentarios y a quienes les escribía lo entendían perfectamente, pero seguía amarrado de manos de poder hacerlo público por las “redes”, porque ella temía por su vida. El día que estuvo en palacio como puente de pacificación, fue porque los sectores la pedían en razón a mi ausencia en la sede de gobierno y el Dr. Justiniano estaba coordinando con el chapare para pacificar de igual manera. Yo conozco poco a Nadia, sin embargo en cuanto a la ayuda que me dio para llegar a los sectores que “nadie” podía llegar, es que estoy muy agradecido, fue parte importante para lograr el objetivo buscado. Por lo tanto y en cuanto a mi aclaración respecta, quiero aclarar lo siguiente:

1. Nadia no tuvo, ni tiene otro tipo de relación conmigo que la aclarada en la presente, mi familia sabía desde el primer día de todo esto, para ellos nunca fue secreto.

2. No veo correcto poner la palabra de Dios o un mandamiento para denigrar a una mujer, a mi no me afecta lo que hacen buscando dañarme, como hombre y padre de familia, se quien soy y que jamás guardé secretos con quienes amo y son parte de mi hogar. El daño es a una mujer que no solo no tiene nada conmigo (sentimental), sino que denigran su calidad de mujer y que detrás de ella tiene familia, que también sufre por comentarios que pueden afectarla.

3. Para bien de quienes saben de la verdad, y para mal de quienes buscan hacerme daño o hacérselo a ella, aclaro esta situación.

4. En lo que respecta al trabajo realizado y de frente te doy las “Gracias” Nadia por todo el apoyo, ayudaste a que muchos supieran cuánto daño le hacía Morales al País. Dios te bendiga!

5. Lamentablemente y a raíz de esta situación, Nadia decidió ya no apoyar más en esta tarea, respeto su decisión y la comprendo. De todos modos y públicamente le ofrezco mi apoyo en todo lo que necesite, por su seguridad a pesar de las críticas de algunos, mi palabra vale y la cumpliré con ella o a quien le dé mi palabra !

Fuente: Luis Fernando Camacho