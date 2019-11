Camacho pasó la noche en el aeropuerto de El Alto y aún no puede salir

Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, pasó la noche en el aeropuerto internacional de El Alto y a esta hora permanece en la terminal aérea cercado por seguidores de Evo Morales que impiden que el líder cívico salga.

Jerjes Justiniano, el abogado que se encuentra con el dirigente cívico, relató que Camacho «tuvo una larga noche porque no se sabía si la gente entraba o no al aeropuerto, había una desinformación total y no nos decían cuántas personas habían, fue una situación de mucha tensión».

Camacho llegó anoche a las 22:00 al aeropuerto internacional de El Alto procedente de Viru Viru, Santa Cruz, pero no pudo salir del aeropuerto porque la terminal fue cercada por adherentes al MAS que lo amenazaron con linchar (asesinar) por pedir la renuncia de Evo Morales en 48 horas.

Según se conoce, Camacho iba a salir por una puerta trasera escoltado por militares; sin embargo un funcionario del aeropuerto, de nombre Ivar Aguilar, alertó a quienes lo esperaban para que rodeen todas las puertas de salida de la terminal aérea, según denunció el líder cívico.

Justiniano contó que buscaron vías alternas para salir del aeropuerto porque nos dijeron que «todo el aeropuerto estaba completamente rodeado, pero esta mañana nos enteramos que no eran más de 50 personas».

Toda la información que recibieron fueron de funcionarios del aeropuerto que en lugar de velar por la seguridad de Camacho reportaban sobre su situación.

(Avance)

Página Siete Digital