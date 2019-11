Comicios 2020: dos candidatos desisten y solo cuatro piden un frente único contra el MAS

CC confirma a su binomio Mesa-Pedraza e Israel Rodríguez del FPV también irá solos. El movimiento cívico, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ya confirmaron que analizan su candidatura.

El expresidente y líder opositor Carlos Mesa junto Gustavo Pedraza, confirmo el binomio de CC rumbo a las elecciones de 2020. APG.

Solo dos excandidatos han confirmado que no se volverán a presentar en las elecciones presidenciales de 2020 y al menos cuatro frentes llaman a la conformación de un bloque único que haga frente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Virginio Lema del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Víctor Hugo Cárdenas que candidateó con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) se bajan de una nueva postulación.

En tanto, quienes han confirmado que volverán a ser candidatos son la dupla Carlos Mesa-Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana (CC), que quieren ampliar su alianza, Chi Hyun Chung del Partido Demócrata Cristiano (PDC) e Israel Rodríguez del Frente Para la Victoria (FPV).

Bolivia Dice No (BDN) y el que fue su candidato, Oscar Ortiz, no confirman que no participarán, pero hablan de hacer una alianza, al igual que Ruth Nina de Pan-Bol, el MNR y UCS.

Quien aún no tiene una posición clara es Félix Pazti del Movimiento Tercer Sistema (MTS. “Una vez que salga (la convocatoria) vamos a decidir si participar o no”, indicó.

En medio de esto, surgen nuevas figuras. El Movimiento Al Socialismo (MAS) debe buscar un nuevo binomio, después de que Evo Morales y Álvaro García Linera fueron inhabilitados. Andrónico Rodríguez y Adriana Salvatierra aparecen como posibles candidatos.

Y del lado del movimiento cívico, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ya confirmaron que analizan su candidatura.

Objetivo cumplido

Lema dijo que decidió hacerse a un lado porque cumplió su objetivo de “sacar” a Evo Morales del poder. Agregó que su partido analizará, en un comité político el lunes, qué postura tomará. En calidad ya de “ciudadano” y no como postulante, Lema cree que lo más viable es un frente único y que el MAS no participe. “Hizo trampa. La ley no se puede negociar”, agregó.

Aunque Cárdenas dio a entender que no participará, el líder de UCS, Johnny Fernández, dijo que su sigla tiene fuerte presencia en Santa Cruz y Cochabamba.

CC: La fórmula no se toca

Gustavo Pedraza confirmó que él y Carlos Mesa volverán a presentarse como candidatos por Comunidad Ciudadana por lo que «la fórmula no se toca».

Explicó que a CC no le molesta que Fernando Camacho y Marco Pumari, líderes cívicos en Santa Cruz y Potosí, evalúen la alternativa de lanzarse al escenario político. Según Pedraza, “tienen derecho”.

Chi quiere liderar

El coreano Chi Hyun Chung, que candidateó con el PDC, también propone un frente único, pero no esconde su interés en ser él el candidato presidencial.

Por otro lado, aunque participó en octubre con el PDC, indicó que analiza cuál será la sigla a la que representará en las elecciones del próximo año.

FPV contra «tradicionales»

Israel Rodríguez fue ratificado como candidato a presidente por FPV, pero no se sabe quién lo acompañará.

Rodríguez dijo a OPINIÓN DIGITAL: «El tema de candidatos a diputados y senadores está por verse. Habrá una renovación total a nivel nacional». Pidió además que los partidos tradicionales no participen en los comicios.

