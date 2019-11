Conade rechaza proyecto “ley de garantías” negociada entre el Gobierno y sindicatos del MAS

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anticipó la mañana de este domingo su rechazo al proyecto de ley de garantías negociado por la presidente Jeanine Añez y su ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano con los sindicatos del MAS, durante la mesa de diálogo instalada el sábado en Palacio de Gobierno.

Waldo Albarracín – dirigente de Conade y uno de los principales activistas de la movilización de noviembre que terminó con el mandato de Evo Morales – encabezó un mitin de protesta en la plaza de San Miguel en la zona sur, donde la protesta contra el fraude tuvo el mayor epicentro de la resistencia civil.

Albarracín dijo ante una concentración ciudadana, que los detenidos por terrorismo, saqueo a negocios privados y asalto a domicilios particulares después de la renuncia de Evo Morales, al día siguiente de promulgada esa ley “saldrán en hombros de las cárceles”.

“Mucha gente responsable de estos actos terroristas ni siquiera fue detenida y los autores siguen libres y no es posible que se suscriba un documento, diciéndoles en los hechos: sigan nomas practicando terrorismo porque no les va a pasar nada ni habrá sanción. A título de conciliación, de paz social, no se puede premiar el terrorismo, el asalto, la quema de domicilios y finalmente el asesinato de gente”, manifestó.

El también rector de la UMSA – víctima de la quema de su propio domicilio en la zona de Cota Cota – declaró en emergencia al Conade y exhortó a la ciudadanía estar alerta para que la lucha que dio resultado un positivo, no se revierta.

Dijo que no se guían por el odio ni la venganza, sino por el espíritu de justicia que significa que no se puede otorgar carta de impunidad a los implicados en hechos vandálicos, a los que asesinaron gente, provocaron incendios y a los que atentaron contra la planta de Senkata en la ciudad de El Alto.

“Estarían sentando un precedente negativo histórico que va contra la Constitución, la ley y finalmente va contra la vida. Nadie pide venganza sino justicia, que funcione la Fiscalía investigando los hechos con imparcialidad y una vez demostrada la culpabilidad, se aplique la sanción establecida en el Código Penal”, manifestó.

El proyecto de ley será tratado esta tarde en la Cámaara de Diputados que fue citada para las 16;00 horas, debido a que el texto del proyecto de ley ya habría sido consensuado entre el gobierno y los asambleístas del MAS. Con este proyecto se intenta la pacificación plena del país y el levantamiento de todas las medidas de presión, entre ellos el bloqueo de caminos en el Chapare.

Fuente: https://www.erbol.com.bo