Detienen al escritor Rodrigo Urquiola por portar una wiphala para no ser agredido en los conflictos

viernes, 15 de noviembre de 2019 · 17:32

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El escritor boliviano Rodrigo Urquiola fue detenido por llevar una wiphala en la mochila y un palo que su amigo le encargó. Se encontraba cerca del Ministerio de Planificación para llevar una carta destinada al programa Intervenciones Urbanas y fue retenido por un grupo de policías.

Llevaba la bandera para no ser agredido por los manifestantes y un palo que su compañero le dio porque era su «mecanismo de defensa» contra las turbas de manifestantes. “Fui a dejar una carta para el Ministerio de Planificación, el programa de Intervenciones Urbanas, de pronto, un policía nos ha pedido revisar nuestras mochilas, Yo tenía la wiphala y les ha llamado la atención”, contó a Página Siete Digital.

Urquiola explicó que primero le quitaron la bandera; «después han visto un palo que Daniel Averanga (su amigo) me ha dado, porque es lo que usa para defenderse por los conflictos de El Alto. En ningún momento han escuchado mis razones, no me he puesto violento, no he llevado a cabo actos de violencia en ningún momento y ahora estoy en la camioneta y me van a llevar a la Pando”, relató.

El también escritor Gabriel Mamani, quien acompañaba a Urquiola, agregó que estaban en compañía de Daniel Averanga y Rodrigo Villegas, todos ligados a la literartura.

«Nos detuvieron, Rodrigo llevaba una wiphala y lo detuvieron, luego encontraron el palo y le dieron dos golpes en la cabeza. Luego se lo llevaron en la camioneta», acotó Mamani. Explicó que los policías se portaron agresivos con ellos.