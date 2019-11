EEUU reconoce a Añez como presidente interina de Bolivia

El presidente interino del Senado, Añez, asumió las responsabilidades del presidente interino de #Bolivia. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible de acuerdo con la constitución. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 13, 2019

Michael G. Kozak @WHAAsstSecty

Acting Assistant Secretary for U.S. Department of State’s Bureau of Western Hemisphere Affairs.

Acting Senate President Añez has assumed responsibilities of Interim Constitutional President of #Bolivia. We look forward to working with her & Bolivia's other civilian authorities as they arrange free & fair elections as soon as possible, in accordance w/ Bolivia's constitution — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 13, 2019

