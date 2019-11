El Consejo Permanente de la OEA no sintonizó con las denuncias de «golpe de Estado» y racismo del canciller Pary

En 11 días, Bolivia compareció dos veces ante el Consejo Permanente de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La última vez, este 4 de noviembre de 2019, en el salón Simón Bolívar, el canciller Diego Pary tomó la palabra para denunciar el riesgo de la ruptura democrática en el país ante la estructuración de un presunto golpe de estado guiado por el racismo y la discriminación.

Pary dijo que en Bolivia, las mayorías fueron históricamente incluidas y que, antes de la llegada de Evo, el racismo, la humillación del indio se llegaron a normalizar.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Hace más de una década esta situación empezó a transformarse: los campesinos, indígenas, los obreros, trabajadores y los empresarios comprometidos con Evo Morales Ayma, decidimos gobernarnos nosotros mismos con avances hacia la eliminación del racismo y la discriminación», sostuvo.

Pary resaltó que en esos años, Bolivia creció como nunca en su historia, con una inclusión sin precedentes en el campo político. Esto ha significado la profundización de nuestra democracia y desarrollo, señaló.

«Más de una década en avance social corren en riesgo de sufrir un retroceso inesperado, nos damos cuenta que todos los avances no han sido suficientes para extirpar el racismo y la discriminación contra los sectores populares, ante el surgimiento de hordas fascistas que expresan su odio contra todo el que no comulgan su idea (…) Estos grupos que buscan imponer el miedo, no se ruborizan al admitir que imitan el método de Pablo Escobar de elaborar listas de todos aquellos que no comulgan con sus ideas (…) se focalizan contra todos los que por su color de piel o vestimenta se identifican como indígenas, campesinos o afines a Evo Morales. Debemos recalcar que no se trata de una agresión contra Evo, sino contra todo un pueblo que tiene el color de piel de Evo, la identidad de Evo o las ideas de Evo. Esa es la muestra del resurgimiento del racismo y la discriminación», denunció.

De acuerdo a su exposición, las denuncias de irregularidades y fraude, el pedido de segunda vuelta y la repetición de las elecciones no son más que un pretexto para efectuar un golpe de Estado impulsado por el movimiento cívico y el mal llamado consejo por la democracia.

«A pesar de la contundencia del triunfo (de Evo Morales) se ha solicitado una auditoría para verificar si hubo o no fraude (…) pero vemos que nada convencerá a los sectores radicales que han decidido ir por el camino de la violencia e ilegalidad (…)Venimos a convocar a los pueblos libres y democráticos para que nos acompañen en la defensa de nuestra democracia. (…) No estamos dispuestos a volver al país de las exclusiones y las marginaciones, queremos seguir construyendo la paz con justicia social: una Bolivia unida para todos los bolivianos».

Coinciden en apoyar auditoría y llamar a segunda vuelta

Brasil: La preocupación sobre la situación es compartida por el gobierno de Jair Bolsonaro. El representante brasileño dio lectura a una declaración sobre Bolivia, firmada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, El Salvador, Honduras, Perú, Canadá, Paraguay y Venezuela. La misma sostiene:

1) Apoyar el trabajo del MOE y el equipo electoral.

2) Los procesos electorales deben ser certeza, transparencia, imparcialidad y equidad. La MOE constató que varios de estos principios fueron vulnerados en Bolivia por diferentes causas.

3) Se recomienda un estudio de integridad electoral.

4) Se insta a que éste sea vinculante y se implementen sus conclusiones.

5) Urgir al Gobierno boliviano, a los partidos políticos y a todos los actores sociales a que colaboren con el trabajo de la OEA.

6) Hacer un llamado al Gobierno de Bolivia para que respete la voluntad democrática del pueblo de ese país.

Ecuador: Saludó el pedido de Bolivia de realizar una auditoría que permita un análisis de la elecciones integral y transparente. Insta a expresar diferencias por caminos pacíficos.

Nicaragua: Expresó su respaldo al derecho soberano de Bolivia para que decida sus propios cambios.

EEUU: Su representante sostuvo que EEUU siempre ha apoyado la democracia en Bolivia. «Para nosotros es importante que se dé una libre y justa elección, no hemos apoyado a ningún candidato en esta elección; solamente instamos a que sea una elección justa y libre. Cuando esto sucede, aún si el candidato elegido es crítico con los EEUU nosotros reconocemos al legitimo ganador», dijo.

En su opinión, la OEA es crítica con estas elecciones por dos razones: 1) Uno de los objetivos de la OEA es apoyar elecciones libres y justas en todo el hemisferio; 2) La OEA también apoya que los resultados de estas elecciones sean creíbles, libres y justos. Los observadores evalúan la credibilidad, objetividad y experiencia de las elecciones. Propone que se realice una segunda ronda.

Canadá: El representante de Canadá afirmó que hay serias dudas sobre la legitimidad del resultado de las elecciones en Bolivia y que su país apoya totalmente el trabajo de la misión observadora e insta al Gobierno de Bolivia a aceptar e implementar las recomendaciones que surjan de esa auditoría. «El deseo del pueblo boliviano debe ser apropiadamente reflejado», dijo y llamó a las partes a evitar la violencia, confrontación y la retórica de la polarización.

Colombia: Su delegado recordó que en 11 días, es la segunda vez que Pary visita este consejo permanente y eso da la pauta de la importancia de este espacio. Insistió en la importancia de la auditoría y recordó que, como dijo la Misión de Observadores de la OEA (MOE), se pudo constatar que principios como certeza, independencia e imparcialidad entre otros habían sido vulnerados en los comicios del 20 de octubre, por lo que la convocatoria a una segunda vuelta es una de las posibles soluciones.

República Dominicana y las Islas de San Vicente: Coincidieron en apoyar la declaración leída por el representante brasileño y sostuvieron que están pendientes de los resultados que arroje la auditoría que realiza la OEA.

Venezuela: En la alocución más extensa, el embajador designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó que su país apoya la declaración leída por Brasil, pero agregó: «Bolivia atraviesa, sin duda alguna, una situación difícil, y hemos oído señalar que se pretende silenciar la voz del pueblo. Nosotros suscribimos plenamente que hay que evitar de alguna forma ese riesgo, y la mejor forma de que se oiga la voz del pueblo es permitirle expresarse libremente y que se celebre la segunda vuelta en las elecciones presidenciales».

Luego cuestionó a Pary: “Se ha hablado de que existe un golpe de Estado en proceso o en marcha. Realmente, un golpe de Estado requiere de fuerzas militares, de armamento, de soldados que no se ven presentes en ninguna de las situaciones que está viviendo Bolivia afortunadamente».

“También se ha dicho que las normas constitucionales bolivianas son meridianamente claras. Y eso es cierto. El artículo 168 de la Constitución de Bolivia, en forma meridianamente clara, establece los límites a la reelección. Y como si ello fuera poco, el presidente de Bolivia convocó al pueblo boliviano a tomar un decisión sobre esa materia y el pueblo boliviano expresó muy claramente su repudio a la reelección. Sin embargo, el presidente Evo Morales volvió a presentarse como candidato», enfatizó.

Recordó también que Evo Morales, antes que terminara el día de las elecciones, ya se había proclamado ganador. Esto llevó, en su criterio, a la MOE a decir en su informe que el clima de polarización, la desconfianza en el árbitro del proceso electoral y la falta de transparencia de su accionar, así como la inequidad en la contienda, y lo ajustado en el desenlace de los comicios han generado una alta tensión política y social.

“El deber de los gobiernos es disminuir las tensiones políticas y sociales, y no avivarlas”, puntualizó.

México: Agradeció el diálogo permanente con la OEA y saludó el análisis de integridad electoral que se realiza actualmente en Bolivia. Reiteró que todos los actores deben actuar con responsabilidad y prudencia para resolver sus diferencias sin violencia dentro del marco constitucional.

Página Siete Digital / La Paz