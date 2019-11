El Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, anunció que deja el cargo para “pacificar Potosí”

Tuvo un contacto con Radio Kollasuyo.

El Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, anunció que dejará el para “pacificar Potosí”.

“Tomo esa decisión. Lamentablemente creo que no ha servido, no ha valido acá que exhortemos, que se trabaje y si es para pacificar Potosí, yo por lo menos estoy de acuerdo. Yo no me voy a aferrar al cargo si eso va a ayudar a que ya no tengamos enfrentamiento, juan Carlos Cejas Ugarte va a dejar el cargo. Tomando en cuenta que está en riesgo mi familia”, dijo.

Lamentó que toma la determinación para cuidar a su familia.

“Lo más que tengo son mis hijos, son mis familiares, vamos a dejar el cargo, porque de lo contrario esto no tiene un buen final ojalá que de aquí en delante de alguna manera pueda pacificarse Potosí”, añadió en un contacto telefónico con Radio Kollasuyo.

Adelantó que presentará las notas correspondientes para renunciar.