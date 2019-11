El Gobierno argentino les negó el asilo político en la embajada en Bolivia a cuatro ex funcionarios de Evo Morales

Fuentes de la Cancillería detallaron a Infobae que “los embajadores están para decir lo que dice el Poder Ejecutivo” y aclararon que “el derecho de asilo no es obligatorio para los Estados sino que es una potestad discrecional que se reserva el Estado de otorgarlo o no”. También destacaron que “el derecho humanitario puede evaluar de acuerdo a la situación de cada particular de ingresar o no un pedido de asilo político”. La Cancillería argentina, al igual que Itamaraty, no tiene la costumbre de publicitar a quiénes se ofrece asilo.