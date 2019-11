El presidente de San José solo aguantó cuatro días en el cargo

Fuentes cercanas anuncian la renuncia del nuevo titular santo, José Carlos García, que había asumido el domingo. Luego no cumplió con su promesa de pago de sueldos y otras deudas y por ello perdió la confianza de los jugadores y parte de los socios.

Ante la falta de confianza de los jugadores por el incumplimiento de la promesa de pago del sueldo de julio, el presidente de San José Carlos García renunció al cargo, por el cual, fue elegido de emergencia el pasado domingo.

García no cumplió con su promesa de pagar hasta este miércoles $us 212.165 por los conceptos de un mes de sueldo al plantel de jugadores ($us 143.415), al cuerpo técnico ($us 20.000 dólares) y el pago de la demanda realizada a través del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) por Miguel Suárez ($us 16.000), Yasmani Duk ($us 24.500) y Gustavo Salvatierra ($us 8.250). Si no se cancela a estos tres jugadores el equipo perderá tres puntos más.

El presidente santo no cumplió su palabra provocando la molestia de los jugadores que no habían descartado desconocerlo debido a la falta de garantías económicas, mencionó a DIEZ una fuente. Con este inconveniente y ante la presión, García decidió renunciar.

La situación se complica en San José porque la salida ocasiona un vacío de representación y obligaría a los socios a reunirse de manera inmediata para asumir acciones. Los santos tienen cuentas por pagar por $us 1.462.136, según informe preliminar del expresidente Wilson Martínez, las mismas por sueldos, logística, y demandas a través del TRD y de FIFA.

El ahora extitular santo estuvo recibiendo más demandas que también influyeron en su salida tras cuatro días de asumir el mando. García aseguró en la gestión 2018 y en octubre de 2019 que contaba con el plan para asumir el plantel de San José pero sin nombrar un monto económico a ejecutar para cubrir las deudas del club.