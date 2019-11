«El TSE aún maquilla todo para ocultar este fraude»

En términos sencillos, ¿qué es y cómo se usó la denominada variable oculta o escondida para los resultados de la votación?

Esta variable oculta es como en un banco del que te puedes pres­tar votos y regalarle a un partido o puedes robarle a un partido. Eso es intencional, entonces en tér­minos sencillos, es un banco de donde puedes sacar o poner votos a conveniencia.

¿Estos votos son de gente que no asistió a votar o que está fa­llecida?

Son de personas que no asistie­ron a votar. Con este análisis no hay una prueba definitiva de que esta gente sea fallecida, pero sí hay razones para considerar que aquí intervienen los fallecidos.

Este voto ausente es una me­dida que favorece específica­mente al MAS, ¿cómo ha sido el análisis que se ha hecho?

No podemos determinar que se le haya regalado votos al MAS, pero por el resto de razones que ya hemos visto en los otros análisis que sí favorecían al oficialismo, tenemos buenas razones para argumentar lo mismo.

Según su cálculo, ¿cuántas actas fueron manipuladas con este mecanismo?

No solo con este mecanismo, hemos hallado alrededor de 1.000 actas, ahora si analizamos los vo­tos involucrados, son como unos 160.000, pero ojo, esto no quiere decir que son 160.000 que habría que aumentarle a Comunidad Ciudadana o restarle al MAS, pero tienen irregularidades.

Entonces, ¿se puede decir que no se le pudieron pasar de buena fe estas irregularidades al TSE?

No, para nada, la cantidad de errores es demasiado grande.

Usted dijo en CNN que el fraude fue planificado de prin­cipio a fin, ¿a qué pasos especí­ficamente se refiere?

Como resultado del estudio concluimos que esto ha sido pla­nificado con antelación.

Yo no soy un experto electoral, pero dedu­cimos que fue desde la selección de personal, la impresión de pa­peletas, la elección del software, hasta el mismo diseño del acta que esconde esa variable de la que hablábamos que son los ausentes.

Entonces todo esto tiene una pla­nificación con mucha antelación, no es que a la hora de la hora veían que los resultados no iban a su fa­vor y empezaron a hacer el fraude. Hubo una planificación previa.

¿Detectó si esta informa­ción todavía es ‘maquillada’?

El TSE aún maquilla todo para ocultar este fraude. Había un ca­so bastante sonado en el que Co­munidad Ciudadana perdió 100 votos y se empezó a viralizar, y al otro día apareció corregido.

Un fa­llecido que al buscarlo aparecía en la TREP y en una mesa donde votaron el 100% de los inscritos, al día siguiente, antes de mi en­trevista en CNN, desapareció el muerto que votó.

¿Con solo contar los votos se puede notar el fraude?, ¿es necesaria una auditoría inte­gral desde el principio, como usted mencionaba?

Con contar los votos se pueden detectar algunas de las irregula­ridades, pero no todas, esa sería una proporción baja.

El fraude está en todo el proceso electoral, incluso con mucha antelación, debería hacerse una auditoría desde todo el proceso previo al día de las elecciones y no solo el con­teo de votos podría ser alterado, las papeletas y todo eso, debería ser algo integral.

¿Puede decir que las irre­gularidades serían evidentes con una auditoría tal como es­tá planteada o se pueden ocul­tar informáticamente?

Se pueden ocultar, pero es bas­tante difícil ocultar todo.

¿Usted estaría dispuesto a asesorar, a participar en este equipo de expertos de la OEA?

No, porque no tengo las garan­tías, lamentablemente, de que esta auditoría sea objetiva, en­tonces, no pienso participar.

¿Lo invitaron?

Se comunicaron a través de in­termediarios que tuve contacto con la OEA, sí hubo.

EL DEBER / Luis Marcelo Tedesqui Vargas