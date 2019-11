Encarcelan a seis e investigan a diputada del MAS por 2 muertes en Montero

La investigación por las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en los hechos violentos registrados el miércoles en Montero, acumuló indicios contra Wilson Rodríguez Peralta, como probable autor de los disparos, por lo que fue enviado a prisión junto con otras cinco personas que fueron imputadas por homicidio y otros delitos, y fueron presentados ante un juez que los envió a prisión.

Además, entre las personas sospechosas de ser partícipes de los crímenes, la Policía indaga a la diputada electa por el MAS Deisy Judith Choque, cuya casa fue requisada y en su habitación se halló ropa camuflada y petardos, aunque ella y su hermano Bismark, sindicado como presunto autor material en los hechos, no fueron encontrados.

“En fecha 31 de octubre de 2019, personal del Grupo DACI y la Felcc de Montero se constituyeron en el barrio Nuevo Amanecer a objeto de verificar el domicilio de Bismark Choque Arnez y Deisy Choque Arnez, ya que los mismos habrían sido identificados como autores materiales e intelectuales, respectivamente, de los disparos con arma de fuego (…) sin embargo, los mismos no fueron habidos, encontrándose un uniforme camuflado, equipo táctico (rodilleras y coderas), 12 petardos en la habitación de la Sra. Deisy Choque Arnez”, señala el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) sobre el operativo de la tarde del viernes.

En contacto con un periodista de EL DEBER, Deisy Choque desmintió su vinculación con los hechos, asegurando que ese día ella se encontraba apoyando la vigilia de un barrio que es amedrentado por personas que apoyan el paro. Explicó que el uniforme camuflado y otros implementos hallados en su casa pertenecen a su hijo, que prestó hace poco el servicio premilitar.

Deisy Judith Choque Arnez salió electa como diputada en la elección reciente en la circunscripción 52, y debería reemplazar en su curul a Juan Cala Ortega, padre de Iván Cala Ventura, que es funcionario de la Alcaldía de Montero y uno de los detenidos sindicados por las dos muertes en los hechos violentos.

Guantelete y otras pericias

El subjefe de la Felcc, Óscar Gutiérrez, señaló que Wilson Rodríguez, el sujeto que aparece en fotos y videos el día de los enfrentamientos, en el puente de la Amistad de Montero, con ropa camuflada y una escopeta amenazando a quienes apoyan el paro cívico, dio positivo a la prueba de guantelete, lo que quiere decir que manipuló y disparó un arma de fuego.

Además, Gutiérrez señaló que, en la pericia de topografía facial realizada a Wilson Rodríguez respecto a las fotos de la persona con ropa camuflada y escopeta, “tienen muchas características similares y es posiblemente el autor de las muertes que estamos investigando”.

Por otra parte, el director del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), Cristian Sánchez, señaló que otro de los aprehendidos, Alberto Fuentes, también dio positivo a la prueba del guantelete.

Además, en el peritaje a los teléfonos de los aprehendidos se hallaron archivos de mensajes de texto e imágenes que acreditan de que existió una preparación previa a la ejecución de los hechos, así como una planificación para ocultar los indicios.

“Que Romero responda” Luego de revelarse que autoridades y funcionarios del partido de Gobierno, son investigados por su presunta participación en las muertes suscitadas en Montero, el presidente cívico, Luis Fernando Camacho, al llegar ayer a la audiencia de los detenidos en la Felcc, pidió “que el ministro (Carlos) Romero, quien dijo que no tenía nada que ver su partido (en las muertes), que explique cómo un subalcalde y un jefe de juventudes aparecen aprehendidos y se identifican a través de sus redes sociales como masistas”.

El jueves, en una entrevista al programa No Mentirás, de la red PAT, el ministro aseveró: “No van a venir a decir ahora que esos muertos son producto del MAS (…) No van a venir a decirnos eso, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar”.

Alcalde de Montero

“(En la Alcaldía) por los incidentes hemos estado trabajando en horario continuo (…), de las 18:00 en adelante son actuaciones personalísimas, el jefe no es padre de familia, el alcalde puede orientar, ‘no hagan esto’, pero más allá de eso, las actuaciones son personalísimas”, aseveró el alcalde de Montero, Mario Baptista, al ser consultado sobre la detención de un funcionario de esa institución entre los responsables por las dos muertes suscitadas el miércoles.

Esto en referencia a Iván Cala Ventura, que es funcionario del área de comunicación de la Alcaldía montereña, además de ser hijo de un diputado oficialista. Cala fue capturado junto al jefe de juventudes del MAS en Montero, José Elías Nina.

La autoridad lamentó las dos muertes y dijo que “sea de un bando o de otro, nadie puede quitar la vida a otra persona”, por lo que afirmó que se pedirán que la justicia se aplique más allá del bando al que pertenezca.

Donald Chávez, uno de los abogados de los familiares de las víctimas fatales, señaló que minutos antes de la audiencia aún no habían tenido acceso al cuadernillo de investigaciones y que solo conocían extraoficialmente que la Fiscalía imputaría el delito de homicidio, pero que, como defensa, promoverán que la tipificación del delito se cambie a asesinato porque hubo dolo y premeditación, como consta, dijo, en las comunicaciones telefónicas entre los detenidos.

Los seis fueron puestos a disposición del juez 11avo de instrucción en lo penal quien determinó que sean enviados a prisión preventivamente.

EL DEBER / Luis Fernando Soria Sejas